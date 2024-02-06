Киев потерял важные пункты на Краснолиманском направлении, заявил Марочко
Марочко: Киев потерял важные опорники и высоты на Краснолиманском направлении
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 фев - РИА Новости. Украинская армия потеряла ряд важных опорных пунктов и высот на краснолиманском направлении, теперь для стабилизации ситуации ВСУ потребуются большие ресурсы, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как отмечалось в понедельник в сводке Минобороны РФ за сутки, на краснолиманском направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки ВСУ. В предыдущие дни ведомство также сообщало о том, что ВС РФ занимают более выгодные рубежи и улучшают положение по линии фронта на данном направлении.
"В районах населенных пунктов Терны, Торское и Ямполь, благодаря успешным действиям ВС РФ, украинские боевики лишились ряда стратегически важных опорных пунктов. Данные позиции позволяли относительно малыми силами сдерживать продвижение наших войск", - сообщил агентству Марочко.
По его словам, после утраты данных позиций и окрестных высот для стабилизации ситуации украинскому командованию понадобится намного больше ресурсов.