https://ria.ru/20240206/poteri-1925598694.html

Киев потерял важные пункты на Краснолиманском направлении, заявил Марочко

Киев потерял важные пункты на Краснолиманском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 06.02.2024

Киев потерял важные пункты на Краснолиманском направлении, заявил Марочко

Украинская армия потеряла ряд важных опорных пунктов и высот на краснолиманском направлении, теперь для стабилизации ситуации ВСУ потребуются большие ресурсы,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T08:35

2024-02-06T08:35

2024-02-06T08:35

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 6 фев - РИА Новости. Украинская армия потеряла ряд важных опорных пунктов и высот на краснолиманском направлении, теперь для стабилизации ситуации ВСУ потребуются большие ресурсы, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Как отмечалось в понедельник в сводке Минобороны РФ за сутки, на краснолиманском направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки ВСУ. В предыдущие дни ведомство также сообщало о том, что ВС РФ занимают более выгодные рубежи и улучшают положение по линии фронта на данном направлении. "В районах населенных пунктов Терны, Торское и Ямполь, благодаря успешным действиям ВС РФ, украинские боевики лишились ряда стратегически важных опорных пунктов. Данные позиции позволяли относительно малыми силами сдерживать продвижение наших войск", - сообщил агентству Марочко. По его словам, после утраты данных позиций и окрестных высот для стабилизации ситуации украинскому командованию понадобится намного больше ресурсов.

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины