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Киев потерял важные пункты на Краснолиманском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 06.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/poteri-1925598694.html
Киев потерял важные пункты на Краснолиманском направлении, заявил Марочко
Киев потерял важные пункты на Краснолиманском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 06.02.2024
Киев потерял важные пункты на Краснолиманском направлении, заявил Марочко
Украинская армия потеряла ряд важных опорных пунктов и высот на краснолиманском направлении, теперь для стабилизации ситуации ВСУ потребуются большие ресурсы,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T08:35
2024-02-06T08:35
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 фев - РИА Новости. Украинская армия потеряла ряд важных опорных пунктов и высот на краснолиманском направлении, теперь для стабилизации ситуации ВСУ потребуются большие ресурсы, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Как отмечалось в понедельник в сводке Минобороны РФ за сутки, на краснолиманском направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки ВСУ. В предыдущие дни ведомство также сообщало о том, что ВС РФ занимают более выгодные рубежи и улучшают положение по линии фронта на данном направлении. "В районах населенных пунктов Терны, Торское и Ямполь, благодаря успешным действиям ВС РФ, украинские боевики лишились ряда стратегически важных опорных пунктов. Данные позиции позволяли относительно малыми силами сдерживать продвижение наших войск", - сообщил агентству Марочко. По его словам, после утраты данных позиций и окрестных высот для стабилизации ситуации украинскому командованию понадобится намного больше ресурсов.
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Киев потерял важные пункты на Краснолиманском направлении, заявил Марочко

Марочко: Киев потерял важные опорники и высоты на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 фев - РИА Новости. Украинская армия потеряла ряд важных опорных пунктов и высот на краснолиманском направлении, теперь для стабилизации ситуации ВСУ потребуются большие ресурсы, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как отмечалось в понедельник в сводке Минобороны РФ за сутки, на краснолиманском направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки ВСУ. В предыдущие дни ведомство также сообщало о том, что ВС РФ занимают более выгодные рубежи и улучшают положение по линии фронта на данном направлении.
"В районах населенных пунктов Терны, Торское и Ямполь, благодаря успешным действиям ВС РФ, украинские боевики лишились ряда стратегически важных опорных пунктов. Данные позиции позволяли относительно малыми силами сдерживать продвижение наших войск", - сообщил агентству Марочко.
По его словам, после утраты данных позиций и окрестных высот для стабилизации ситуации украинскому командованию понадобится намного больше ресурсов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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