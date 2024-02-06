https://ria.ru/20240206/podzhog-1925632727.html

В Петербурге обвинили 19 человек по делу о поджогах покрышек в подъездах

В Петербурге обвинили 19 человек по делу о поджогах покрышек в подъездах - РИА Новости, 06.02.2024

В Петербурге обвинили 19 человек по делу о поджогах покрышек в подъездах

Уголовное дело по ряду статей, в том числе о покушении на убийство, возбуждено в Санкт-Петербурге после серии поджогов покрышек в подъездах, обвинения... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:38

2024-02-06T11:38

2024-02-06T11:38

происшествия

санкт-петербург

россия

трофим татаренков

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Уголовное дело по ряду статей, в том числе о покушении на убийство, возбуждено в Санкт-Петербурге после серии поджогов покрышек в подъездах, обвинения предъявлены 19 фигурантам, сообщает городской главк СК РФ. Отмечается, что после серии поджогов покрышек в подъездах домов, а также поджога двери квартиры журналиста Sputnik и одного из авторов программы "Изолента" Трофима Татаренкова эпизоды объединены в одно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 144, ч. 3 ст. 30, п.п. "е, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение имущества; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; покушение на убийство). "В настоящее время предъявлено обвинение 19 лицам, в том числе 8 несовершеннолетним, 18 заключены под стражу", - сообщает главк. По версии следствия, фигуранты с конца декабря по февраль в интернете получали от неустановленных лиц задания за вознаграждение поджигать входные двери в квартиры по конкретным адресам. "Фигуранты поджигали автомобильные покрышки в жилых домах, расположенных на территории различных районов города, а также в Ленинградской области", - сообщает СК. Эпизод, по которому возбуждено дело о покушении на убийство, произошел 4 февраля 2024 года. В результате поджога автомобильных покрышек у двери в квартиру в доме на Будапештской улице, в которой проживают супруги 1941 и 1945 года рождения, оба пенсионера были госпитализированы.

https://ria.ru/20240109/mvd-1920283453.html

https://ria.ru/20240115/prichastnost-1921447351.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, трофим татаренков, следственный комитет россии (ск рф)