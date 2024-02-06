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Ущерб от поджога Киевом леса в Донбассе оценен в десятки миллионов долларов - РИА Новости, 06.02.2024
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07:03 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/podzhog-1925592693.html
Ущерб от поджога Киевом леса в Донбассе оценен в десятки миллионов долларов
Ущерб от поджога Киевом леса в Донбассе оценен в десятки миллионов долларов - РИА Новости, 06.02.2024
Ущерб от поджога Киевом леса в Донбассе оценен в десятки миллионов долларов
Уголовные дела о поджогах украинскими властями лесов на ранее подконтрольной Киеву территории Донбасса в 2020 году говорят об ущербе на десятки миллионов... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T07:03
2024-02-06T07:03
луганская народная республика
киев
в мире
леонид пасечник
донбасс
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 6 фев - РИА Новости. Уголовные дела о поджогах украинскими властями лесов на ранее подконтрольной Киеву территории Донбасса в 2020 году говорят об ущербе на десятки миллионов долларов, рассказали РИА Новости сотрудники силовых ведомств ЛНР, ссылаясь на найденные документы Луганской областной прокуратуры. Ранее в силовых ведомствах ЛНР сообщили РИА Новости о найденных свидетельствах намеренного уничтожения Киевом лесов в Донбассе. "Вот тут ущерб, который, в общем, подсчитывается - и 45 миллионов, 48 миллионов гривен. Все это в итоге суммировалось. И вот переходит в сумму 2 874 737 320 гривен (более 76 миллионов долларов - ред.). Это только ущерб с одного лесничества", - рассказала представитель одного из силовых ведомств республики, демонстрируя материалы уголовного дела по поджогу лесов. Согласно документам, в результате поджогов 2020 года пострадали леса в подконтрольных на тот момент Киеву лесничествах Северодонецкого и Станично-Луганского районов. В конце января 2024 года глава ЛНР Леонид Пасечник ввел в ряде населенных пунктов республики режим ЧС из-за подъема талых и грунтовых вод, в результате которых фиксируются подтопления домов местных жителей в Станично-Луганском районе и ряде сел Северодонецкой агломерации. Согласно свидетельствам жителей данных районов, грунтовые воды начали подниматься после 2020 года в результате массовых вырубок леса и последовавших за ними лесных пожаров. Хвойные леса в данном районе служили естественной дренажной системой. На данный момент власти ЛНР принимают меры для предотвращения дальнейшего подъема вод.
https://ria.ru/20240126/uscherb-1923684545.html
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луганская народная республика
киев
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луганская народная республика, киев, в мире, леонид пасечник, донбасс
Луганская Народная Республика, Киев, В мире, Леонид Пасечник, Донбасс
Ущерб от поджога Киевом леса в Донбассе оценен в десятки миллионов долларов

Дела о поджоге Киевом лесов в Донбассе говорят о многомиллионном ущербе

© РИА Новости / Максим БлиновМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Мариуполь. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 6 фев - РИА Новости. Уголовные дела о поджогах украинскими властями лесов на ранее подконтрольной Киеву территории Донбасса в 2020 году говорят об ущербе на десятки миллионов долларов, рассказали РИА Новости сотрудники силовых ведомств ЛНР, ссылаясь на найденные документы Луганской областной прокуратуры.
Ранее в силовых ведомствах ЛНР сообщили РИА Новости о найденных свидетельствах намеренного уничтожения Киевом лесов в Донбассе.
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"Вот тут ущерб, который, в общем, подсчитывается - и 45 миллионов, 48 миллионов гривен. Все это в итоге суммировалось. И вот переходит в сумму 2 874 737 320 гривен (более 76 миллионов долларов - ред.). Это только ущерб с одного лесничества", - рассказала представитель одного из силовых ведомств республики, демонстрируя материалы уголовного дела по поджогу лесов.
Согласно документам, в результате поджогов 2020 года пострадали леса в подконтрольных на тот момент Киеву лесничествах Северодонецкого и Станично-Луганского районов.
В конце января 2024 года глава ЛНР Леонид Пасечник ввел в ряде населенных пунктов республики режим ЧС из-за подъема талых и грунтовых вод, в результате которых фиксируются подтопления домов местных жителей в Станично-Луганском районе и ряде сел Северодонецкой агломерации. Согласно свидетельствам жителей данных районов, грунтовые воды начали подниматься после 2020 года в результате массовых вырубок леса и последовавших за ними лесных пожаров. Хвойные леса в данном районе служили естественной дренажной системой. На данный момент власти ЛНР принимают меры для предотвращения дальнейшего подъема вод.
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