https://ria.ru/20240206/platforma-1925591528.html

В России разработали бортовую платформу для круизных лайнеров

В России разработали бортовую платформу для круизных лайнеров - РИА Новости, 06.02.2024

В России разработали бортовую платформу для круизных лайнеров

Российская компания "СмартТурбоТех" разработала полностью отечественную бортовую платформу "КруБИСС" для обеспечения взаимодействие между сервисами на борту... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T06:26

2024-02-06T06:26

2024-02-06T06:26

россия

москва

санкт-петербург

национальная технологическая инициатива (нти)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российская компания "СмартТурбоТех" разработала полностью отечественную бортовую платформу "КруБИСС" для обеспечения взаимодействие между сервисами на борту судна, управляющим персоналом и туристами круизных теплоходов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Российская компания "СмартТурбоТех" разработала круизную бортовую информационно-справочную систему "КруБИСС", которая обеспечивает взаимодействие между сервисами на борту судна, управляющим персоналом и туристами круизных теплоходов… Круизная бортовая система объединяет три разных продукта: автоматизированные рабочие места (АРМ) директора круиза, менеджера круизной компании, а также мобильное приложение для туристов", - отметил гендиректор компании и эксперт рынка MariNet (Маринет) НТИ Андрей Скатин. Он подчеркнул, что с помощью платформы у персонала появится инструмент для формирования туристических групп на экскурсии, возможность обрабатывать заказы и передавать их в ресторан, создавать персональные альбомы с фотографиями из путешествия и собирать обратную связь о круизе. Также ПО интегрировано с камерами на судне и ТВ-системами в каютах. "Менеджеры круизных компаний в центральном офисе собирают информацию с каждого круизного борта о численности туристов, спросе экскурсий по маршруту, статистику выбора блюд в ресторанах. Обладая этими данными, круизная компания может принимать решение об оптимизации статей расходов и поиске новых экскурсионных программ на местах остановок", – объяснил Скатин. Кроме того, у туристов появится доступ к мобильному приложению, где они смогут узнать подробную информацию о круизе, включая месторасположение судна, расписание плавания, время до ближайшей остановки, а также перечень достопримечательностей на пути. Путешественники смогут скачать мобильное приложение в маркетплейсах RuStore для Android, AppStore – для iOS, добавил Скатин. На текущий момент софт находится в процессе регистрации в речном регистре. "СмартТурбоТех" планирует вывести ПО на рынок и оснастить первые корабли к началу нового сезона 2024 года. Зарубежных аналогов решения нет. По словам Скатина, в России в три раза больше водных путей, чем где либо в мире. "Наиболее востребованным на первом этапе ПО может быть на маршрутах из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Казани… Впоследствии решение может быть распространено на все бассейны внутренних водных путей", - заключил он.

https://ria.ru/20240131/pchelka-1924489055.html

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москва

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россия, москва, санкт-петербург, национальная технологическая инициатива (нти)