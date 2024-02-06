Туроператоры рассказали, в какие страны россияне поедут на 23 февраля
Туроператоры сообщили о высоком спросе на туры за рубеж на выходные 23 февраля
© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкТуристка с гидом у Священной коровы в индуистском храмовом комплексе на озере Гранд Бассин
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Туроператоры отмечают высокий спрос на поездки за рубеж на День защитника отечества, среди самых популярных направлений – Таиланд, ОАЭ, острова Индийского океана, Египет, Китай, сообщает пресс-служба РСТ.
"Для рынка выездного туризма год начался активно, и даже после новогодних праздников, когда обычно наступает затишье, спрос не падает. Многие берут заезды с 22-23 февраля по 10 марта. В основном запрашивают страны Ближнего Востока, Азии, острова Индийского океана, Китай", – отмечает генеральный директор компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов.
"Таиланд в этом году бьет все рекорды. Удивил нас и Катар, который постепенно становится самостоятельным туристическим, а не транзитным направлением. Мы ожидаем, что ближе к 23 февраля продажи активизируются еще больше", – рассказала заместитель генерального директора Любовь Чучмаева.
Руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова отметила, что глубина продаж зарубежных туров в феврале выросла. Если в 2023 году бронировали примерно за 30 дней до поездки, то сейчас – за 56. Увеличилась и средняя продолжительность – с семи ночей в 2023 году до 9 в 2024-м.
"Произошло это, главным образом, за счет роста доли Таиланда, куда поездки всегда более продолжительные. В нашей компании топ-5 стран с заездами на 23 февраля – это Таиланд, ОАЭ, Египет, Шри-Ланка, Абхазия. В прошлом году в конце января – начале февраля был рост бронирований. Мы ожидаем аналогичного всплеска и в этом году", – добавила Иванова.
"В лидерах продаж у нас – Марокко, Индия, Шри-Ланка, Узбекистан, Азербайджан. Неплохо идет и Таиланд, где наши программы включают экскурсионную часть и отдых. Постепенно раскачивается спрос на Вьетнам, куда 31 января впервые после пандемии возобновились прямые рейсы из Москвы. Мы готовы к взрывному росту спроса на эту страну", – пояснила заместитель директора компании "Ванд вояж" Светлана Кречкина.