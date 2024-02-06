https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925584518.html
Россия в 2024 году выведет на мировой рынок новые образцы оружия
Россия в 2024 году выведет на мировой рынок новые образцы оружия - РИА Новости, 06.02.2024
Россия в 2024 году выведет на мировой рынок новые образцы оружия
Новые российские образцы оружия и военной техники получат в 2024 году разрешения на экспорт, среди них — беспилотники, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T03:07
2024-02-06T03:07
2024-02-06T07:35
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Новые российские образцы оружия и военной техники получат в 2024 году разрешения на экспорт, среди них — беспилотники, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, участвующий в выставке World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.В 2023 году разрешительные экспортные документы получили около 30 образцов продукции военного назначения. Среди них современные средства связи и коммуникации, новые боеприпасы, системы прицеливания и наблюдения, унифицированный комплекс средств автоматизации оповещения и связи "Набат", бронеавтомобили, в том числе З-СТС "Ахмат", импортозамещенный бронеавтомобиль "Тайфун-К". "В 2024 году мы ожидаем, что российские предприятия-производители активизируют оформление разрешительной документации на новые образцы, в том числе из беспилотного сегмента. Кроме того, рынок показывает высокий спрос на нашу продукцию, прошедшую модернизацию по результатам боевого применения", - сказал Михеев.По его словам, комплекс автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин-1РЭ" после показа на Международном военно-морском салоне в Кронштадте вызвал интерес у ряда иностранных заказчиков, с которыми сейчас идут консультации. На выставке World Defense Show 2024 "Клавесин-1РЭ" впервые представляется за рубежом, он должен привлечь внимание стран, имеющих выход к морю, отметил Михеев.В последние годы Рособоронэкспорт стабильно занимал второе место в мире по экспорту вооружений с объемами продаж порядка 13 миллиардов долларов в год. Осенью прошлого года Михеев заявил РИА Новости, что Россия в условиях СВО не стремится к увеличению продаж вооружений за рубеж, но работает над тем, чтобы загрузить отечественные предприятия экспортными контрактами в будущем.
https://ria.ru/20240111/oruzhie-1920641559.html
https://ria.ru/20231229/gaubitsy-1918900926.html
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россия, саудовская аравия, безопасность, александр михеев, рособоронэкспорт, кронштадт
Россия, Саудовская Аравия, Безопасность, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Кронштадт
Россия в 2024 году выведет на мировой рынок новые образцы оружия
"Рособоронэкспорт": Россия в 2024 году выведет на мировой рынок новое оружие
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Новые российские образцы оружия и военной техники получат в 2024 году разрешения на экспорт, среди них — беспилотники, сообщил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, участвующий в выставке World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии
Эр-Рияде.
В 2023 году разрешительные экспортные документы получили около 30 образцов продукции военного назначения. Среди них современные средства связи и коммуникации, новые боеприпасы, системы прицеливания и наблюдения, унифицированный комплекс средств автоматизации оповещения и связи "Набат", бронеавтомобили, в том числе З-СТС "Ахмат", импортозамещенный бронеавтомобиль "Тайфун-К".
Источник рассказал, как летчики отзываются о новом личном оружии
"В 2024 году мы ожидаем, что российские предприятия-производители активизируют оформление разрешительной документации на новые образцы, в том числе из беспилотного сегмента. Кроме того, рынок показывает высокий спрос на нашу продукцию, прошедшую модернизацию по результатам боевого применения", - сказал Михеев.
По его словам, комплекс автономного необитаемого подводного аппарата "Клавесин-1РЭ" после показа на Международном военно-морском салоне в Кронштадте
вызвал интерес у ряда иностранных заказчиков, с которыми сейчас идут консультации. На выставке World Defense Show 2024 "Клавесин-1РЭ" впервые представляется за рубежом, он должен привлечь внимание стран, имеющих выход к морю, отметил Михеев.
В последние годы Рособоронэкспорт стабильно занимал второе место в мире по экспорту вооружений с объемами продаж порядка 13 миллиардов долларов в год. Осенью прошлого года Михеев заявил РИА Новости, что Россия в условиях СВО не стремится к увеличению продаж вооружений за рубеж, но работает над тем, чтобы загрузить отечественные предприятия экспортными контрактами в будущем.
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