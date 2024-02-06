https://ria.ru/20240206/obereg-1925682605.html

Мать погибшего в СВО Героя России подарила Турчаку оберег "от нечисти"

Мать погибшего в СВО Героя России подарила Турчаку оберег "от нечисти" - РИА Новости, 06.02.2024

Мать погибшего в СВО Героя России подарила Турчаку оберег "от нечисти"

Мать погибшего на СВО Героя России Алла Шишкова подарила секретарю генсовета "Единой России", первому заместителю председателя Совфеда Андрею Турчаку оберег из... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:07

2024-02-06T14:07

2024-02-06T14:07

специальная военная операция на украине

общество

россия

андрей турчак

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мать погибшего на СВО Героя России Алла Шишкова подарила секретарю генсовета "Единой России", первому заместителю председателя Совфеда Андрею Турчаку оберег из симбирцита, передает корреспондент РИА Новости. Ее сын, Герой России Александр Шишков, десантник из Ульяновска, участвовал в специальной военной операции, погиб в 2022 году. Был награжден орденом Мужества. Свой подарок Шишкова преподнесла Турчаку на пленарном заседании форума "Женского движения Единой России". "Оберег от всякой нечисти… Он маленький, но очень многое может сделать - оберегать от всего отрицательного", - сказала Шишкова.

https://ria.ru/20231218/medali-1916412326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, андрей турчак, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр