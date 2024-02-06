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Мать погибшего в СВО Героя России подарила Турчаку оберег "от нечисти"
Мать погибшего в СВО Героя России подарила Турчаку оберег "от нечисти" - РИА Новости, 06.02.2024
Мать погибшего в СВО Героя России подарила Турчаку оберег "от нечисти"
Мать погибшего на СВО Героя России Алла Шишкова подарила секретарю генсовета "Единой России", первому заместителю председателя Совфеда Андрею Турчаку оберег из... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:07
2024-02-06T14:07
2024-02-06T14:07
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мать погибшего на СВО Героя России Алла Шишкова подарила секретарю генсовета "Единой России", первому заместителю председателя Совфеда Андрею Турчаку оберег из симбирцита, передает корреспондент РИА Новости. Ее сын, Герой России Александр Шишков, десантник из Ульяновска, участвовал в специальной военной операции, погиб в 2022 году. Был награжден орденом Мужества. Свой подарок Шишкова преподнесла Турчаку на пленарном заседании форума "Женского движения Единой России". "Оберег от всякой нечисти… Он маленький, но очень многое может сделать - оберегать от всего отрицательного", - сказала Шишкова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, андрей турчак, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Андрей Турчак, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мать погибшего в СВО Героя России подарила Турчаку оберег "от нечисти"
Мать погибшего в СВО Героя России Шишкова подарила Турчаку оберег из симбирцита