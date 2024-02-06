https://ria.ru/20240206/nato-1925747819.html
Столтенберг проведет в среду заседание Североатлантического совета
Столтенберг проведет в среду заседание Североатлантического совета - РИА Новости, 06.02.2024
Столтенберг проведет в среду заседание Североатлантического совета
Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в среду 7 февраля в штаб-квартире альянса в Брюсселе заседание Североатлантического совета на уровне советников по... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:43
2024-02-06T16:43
2024-02-06T16:43
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в среду 7 февраля в штаб-квартире альянса в Брюсселе заседание Североатлантического совета на уровне советников по нацбезопасности стран блока, сообщили в пресс-службе организации. Во встрече также примет участие Швеция. "Генсек проведет по итогам заседания совместную пресс-конференцию с советником по нацбезопасности США (Джейком Салливаном – ред.) в 16.30 по местному времени (18.30 мск)", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20240206/ucheniya-1925680487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, йенс столтенберг, нато
В мире, Брюссель, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг проведет в среду заседание Североатлантического совета
Столтенберг проведет в среду заседание советников стран НАТО по нацбезопасности