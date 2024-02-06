https://ria.ru/20240206/nato-1925747819.html

Столтенберг проведет в среду заседание Североатлантического совета

Столтенберг проведет в среду заседание Североатлантического совета - РИА Новости, 06.02.2024

Столтенберг проведет в среду заседание Североатлантического совета

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в среду 7 февраля в штаб-квартире альянса в Брюсселе заседание Североатлантического совета на уровне советников по... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:43

2024-02-06T16:43

2024-02-06T16:43

в мире

брюссель

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет в среду 7 февраля в штаб-квартире альянса в Брюсселе заседание Североатлантического совета на уровне советников по нацбезопасности стран блока, сообщили в пресс-службе организации. Во встрече также примет участие Швеция. "Генсек проведет по итогам заседания совместную пресс-конференцию с советником по нацбезопасности США (Джейком Салливаном – ред.) в 16.30 по местному времени (18.30 мск)", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20240206/ucheniya-1925680487.html

брюссель

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Кирилл Волков

в мире, брюссель, йенс столтенберг, нато