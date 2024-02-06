https://ria.ru/20240206/nadezhdin-1925638061.html
Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы
Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы - РИА Новости, 06.02.2024
Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы
Политик Борис Надеждин направил письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:51
2024-02-06T11:51
2024-02-06T11:51
выборы президента россии — 2024
политика
россия
борис надеждин
элла памфилова
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совет федерации рф
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин направил письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ до 10 февраля, чтобы изучить все претензии к подписям и подготовить возражения. Ранее в штабе Надеждина сообщили, что в подписях в поддержку выдвижения политика обнаружили 15,348% брака. Сам Надеждин сказал, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента РФ, то он обжалует это решение в Верховном суде. "Сегодня направил в ЦИК письмо с просьбой перенести рассмотрение регистрации моей кандидатуры на 10 февраля. Это позволит изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения", - сообщил Надеждин в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240205/nadezhdin-1925443389.html
https://ria.ru/20240124/nadezhdin-1923175498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, борис надеждин, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Борис Надеждин, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы
Надеждин попросил перенести рассмотрение его регистрации на выборы президента
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин направил письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ до 10 февраля, чтобы изучить все претензии к подписям и подготовить возражения.
Ранее в штабе Надеждина сообщили, что в подписях в поддержку выдвижения политика обнаружили 15,348% брака. Сам Надеждин сказал, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента РФ, то он обжалует это решение в Верховном суде.
ЦИК обнаружила в подписях Надеждина более 15 процентов брака
"Сегодня направил в ЦИК письмо с просьбой перенести рассмотрение регистрации моей кандидатуры на 10 февраля. Это позволит изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения", - сообщил Надеждин в своем Telegram-канале.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого
, Николая Харитонова
, Владислава Даванкова
и Владимира Путина
.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
В Кремле не считают Надеждина соперником Путина на выборах