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Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы - РИА Новости, 06.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:51 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/nadezhdin-1925638061.html
Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы
Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы - РИА Новости, 06.02.2024
Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы
Политик Борис Надеждин направил письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:51
2024-02-06T11:51
выборы президента россии — 2024
политика
россия
борис надеждин
элла памфилова
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин направил письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ до 10 февраля, чтобы изучить все претензии к подписям и подготовить возражения. Ранее в штабе Надеждина сообщили, что в подписях в поддержку выдвижения политика обнаружили 15,348% брака. Сам Надеждин сказал, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента РФ, то он обжалует это решение в Верховном суде. "Сегодня направил в ЦИК письмо с просьбой перенести рассмотрение регистрации моей кандидатуры на 10 февраля. Это позволит изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения", - сообщил Надеждин в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240205/nadezhdin-1925443389.html
https://ria.ru/20240124/nadezhdin-1923175498.html
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политика, россия, борис надеждин, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Борис Надеждин, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы

Надеждин попросил перенести рассмотрение его регистрации на выборы президента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин
Кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин направил письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ до 10 февраля, чтобы изучить все претензии к подписям и подготовить возражения.
Ранее в штабе Надеждина сообщили, что в подписях в поддержку выдвижения политика обнаружили 15,348% брака. Сам Надеждин сказал, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента РФ, то он обжалует это решение в Верховном суде.
Кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин после сдачи подписей в свою поддержку для регистрации на президентских выборах 2024 года в ЦИК - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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"Сегодня направил в ЦИК письмо с просьбой перенести рассмотрение регистрации моей кандидатуры на 10 февраля. Это позволит изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения", - сообщил Надеждин в своем Telegram-канале.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияБорис НадеждинЭлла ПамфиловаЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФ
 
 
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