https://ria.ru/20240206/nadezhdin-1925638061.html

Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы

Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы - РИА Новости, 06.02.2024

Надеждин попросил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы

Политик Борис Надеждин направил письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:51

2024-02-06T11:51

2024-02-06T11:51

выборы президента россии — 2024

политика

россия

борис надеждин

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Политик Борис Надеждин направил письмо главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ до 10 февраля, чтобы изучить все претензии к подписям и подготовить возражения. Ранее в штабе Надеждина сообщили, что в подписях в поддержку выдвижения политика обнаружили 15,348% брака. Сам Надеждин сказал, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборы президента РФ, то он обжалует это решение в Верховном суде. "Сегодня направил в ЦИК письмо с просьбой перенести рассмотрение регистрации моей кандидатуры на 10 февраля. Это позволит изучить претензии к подписям и лучше подготовить возражения", - сообщил Надеждин в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240205/nadezhdin-1925443389.html

https://ria.ru/20240124/nadezhdin-1923175498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, борис надеждин, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф