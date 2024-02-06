https://ria.ru/20240206/msp-1925547634.html

МСП привлек более 312 млрд рублей в 2023 г под "зонтичные" поручительства

МСП привлек более 312 млрд рублей в 2023 г под "зонтичные" поручительства - РИА Новости, 06.02.2024

МСП привлек более 312 млрд рублей в 2023 г под "зонтичные" поручительства

Свыше 312 миллиардов рублей кредитных средств смогли привлечь малые и средние предприятия за счет "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, сообщил генеральный... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:00

2024-02-06T10:00

2024-02-06T10:00

экономика

александр исаевич

корпорация мсп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903670063_0:0:942:530_1920x0_80_0_0_6e486c476f3ad50d55466238a7169272.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Свыше 312 миллиардов рублей кредитных средств смогли привлечь малые и средние предприятия за счет "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.По его словам, по сравнению с аналогичным показателем 2022 года объем полученных средств вырос в 1,5 раза."Принципиально важно, что почти половину объема, около 153 милиардов рублей, привлекли МСП из реального сектора экономики. По сравнению с показателем 2022 года прирост здесь составил 36%. Немаловажен и тот факт, что сохраняется высокая доля микробизнеса среди получателей средств под "зонтичные поручительства. В 2023 году они составляли 76% от общего количества выданных банками кредитов", — привели в пресс-службе КМСП слова Исаевича.В прошлом году, по его словам, изменилось соотношение по целям привлечения средств под "зонтичные" поручительства. Так, если в 2022 году доля инвестиционных кредитов составляла 25%, то в 2023 году — уже 34%.В топ отраслей по увеличению объема средств, привлеченных под "зонтичные поручительства" в 2023 году, вошли гостиницы и общепит (прирост 145%), административная деятельность (+110%), а также культура и спорт (+90%), транспортировка и хранение (+68%), отмечается в сообщении.Среди регионов лидером по приросту объемов кредитования под поручительства КМСП стала Москва (72 миллиарда рублей, +93%). В число регионов-лидеров также вошли Санкт-Петербург (23,6 миллиарда рублей, +66%), Московская область (19,7 миллиарда рублей, +47%), Свердловская область (11,7 миллиарда рублей, +64%), Республика Татарстан (8,1 миллиарда рублей, +66%), Новосибирская область (9,1 миллиарда рублей, +50%), Самарская область (7,4 миллиарда рублей, +70%). Далее идут Алтайский край (5,8 миллиарда рублей, +95%), Краснодарский край (13,7 миллиарда рублей, +22%), Иркутская область (4 миллиарда рублей, +140%) и Красноярский край (7 миллиардов рублей, +49%).В топ-5 банков по объемам выданных под "зонтичные" поручительства кредитных средств в 2023 году вошли Сбербанк (99,7 миллиарда рублей), Альфа-Банк (95,8 миллиарда рублей), ВТБ (35,7 миллиарда рублей), Совкомбанк (20,1 миллиарда рублей) и МСП Банк (19,6 миллиарда рублей)."Зонтичные" поручительства — это упрощенный способ получить банковское финансирование. Механизм был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году. Он реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал глава государства и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20240205/khakasiya-1925486480.html

https://ria.ru/20240205/gospodderzhka-1925448097.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, александр исаевич, корпорация мсп