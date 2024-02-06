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МСП привлек более 312 млрд рублей в 2023 г под "зонтичные" поручительства - РИА Новости, 06.02.2024
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10:00 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/msp-1925547634.html
МСП привлек более 312 млрд рублей в 2023 г под "зонтичные" поручительства
МСП привлек более 312 млрд рублей в 2023 г под "зонтичные" поручительства - РИА Новости, 06.02.2024
МСП привлек более 312 млрд рублей в 2023 г под "зонтичные" поручительства
Свыше 312 миллиардов рублей кредитных средств смогли привлечь малые и средние предприятия за счет "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, сообщил генеральный... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:00
2024-02-06T10:00
экономика
александр исаевич
корпорация мсп
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Свыше 312 миллиардов рублей кредитных средств смогли привлечь малые и средние предприятия за счет "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.По его словам, по сравнению с аналогичным показателем 2022 года объем полученных средств вырос в 1,5 раза."Принципиально важно, что почти половину объема, около 153 милиардов рублей, привлекли МСП из реального сектора экономики. По сравнению с показателем 2022 года прирост здесь составил 36%. Немаловажен и тот факт, что сохраняется высокая доля микробизнеса среди получателей средств под "зонтичные поручительства. В 2023 году они составляли 76% от общего количества выданных банками кредитов", — привели в пресс-службе КМСП слова Исаевича.В прошлом году, по его словам, изменилось соотношение по целям привлечения средств под "зонтичные" поручительства. Так, если в 2022 году доля инвестиционных кредитов составляла 25%, то в 2023 году — уже 34%.В топ отраслей по увеличению объема средств, привлеченных под "зонтичные поручительства" в 2023 году, вошли гостиницы и общепит (прирост 145%), административная деятельность (+110%), а также культура и спорт (+90%), транспортировка и хранение (+68%), отмечается в сообщении.Среди регионов лидером по приросту объемов кредитования под поручительства КМСП стала Москва (72 миллиарда рублей, +93%). В число регионов-лидеров также вошли Санкт-Петербург (23,6 миллиарда рублей, +66%), Московская область (19,7 миллиарда рублей, +47%), Свердловская область (11,7 миллиарда рублей, +64%), Республика Татарстан (8,1 миллиарда рублей, +66%), Новосибирская область (9,1 миллиарда рублей, +50%), Самарская область (7,4 миллиарда рублей, +70%). Далее идут Алтайский край (5,8 миллиарда рублей, +95%), Краснодарский край (13,7 миллиарда рублей, +22%), Иркутская область (4 миллиарда рублей, +140%) и Красноярский край (7 миллиардов рублей, +49%).В топ-5 банков по объемам выданных под "зонтичные" поручительства кредитных средств в 2023 году вошли Сбербанк (99,7 миллиарда рублей), Альфа-Банк (95,8 миллиарда рублей), ВТБ (35,7 миллиарда рублей), Совкомбанк (20,1 миллиарда рублей) и МСП Банк (19,6 миллиарда рублей)."Зонтичные" поручительства — это упрощенный способ получить банковское финансирование. Механизм был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году. Он реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал глава государства и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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экономика, александр исаевич, корпорация мсп
Экономика, Александр Исаевич, Корпорация МСП

МСП привлек более 312 млрд рублей в 2023 г под "зонтичные" поручительства

© Фото : КМСП Вывеска Корпорации МСП
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : КМСП
Вывеска Корпорации МСП . Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Свыше 312 миллиардов рублей кредитных средств смогли привлечь малые и средние предприятия за счет "зонтичных" поручительств Корпорации МСП, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По его словам, по сравнению с аналогичным показателем 2022 года объем полученных средств вырос в 1,5 раза.
«
"Принципиально важно, что почти половину объема, около 153 милиардов рублей, привлекли МСП из реального сектора экономики. По сравнению с показателем 2022 года прирост здесь составил 36%. Немаловажен и тот факт, что сохраняется высокая доля микробизнеса среди получателей средств под "зонтичные поручительства. В 2023 году они составляли 76% от общего количества выданных банками кредитов", — привели в пресс-службе КМСП слова Исаевича.
В прошлом году, по его словам, изменилось соотношение по целям привлечения средств под "зонтичные" поручительства. Так, если в 2022 году доля инвестиционных кредитов составляла 25%, то в 2023 году — уже 34%.
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В топ отраслей по увеличению объема средств, привлеченных под "зонтичные поручительства" в 2023 году, вошли гостиницы и общепит (прирост 145%), административная деятельность (+110%), а также культура и спорт (+90%), транспортировка и хранение (+68%), отмечается в сообщении.
Среди регионов лидером по приросту объемов кредитования под поручительства КМСП стала Москва (72 миллиарда рублей, +93%). В число регионов-лидеров также вошли Санкт-Петербург (23,6 миллиарда рублей, +66%), Московская область (19,7 миллиарда рублей, +47%), Свердловская область (11,7 миллиарда рублей, +64%), Республика Татарстан (8,1 миллиарда рублей, +66%), Новосибирская область (9,1 миллиарда рублей, +50%), Самарская область (7,4 миллиарда рублей, +70%). Далее идут Алтайский край (5,8 миллиарда рублей, +95%), Краснодарский край (13,7 миллиарда рублей, +22%), Иркутская область (4 миллиарда рублей, +140%) и Красноярский край (7 миллиардов рублей, +49%).
В топ-5 банков по объемам выданных под "зонтичные" поручительства кредитных средств в 2023 году вошли Сбербанк (99,7 миллиарда рублей), Альфа-Банк (95,8 миллиарда рублей), ВТБ (35,7 миллиарда рублей), Совкомбанк (20,1 миллиарда рублей) и МСП Банк (19,6 миллиарда рублей).
"Зонтичные" поручительства — это упрощенный способ получить банковское финансирование. Механизм был запущен по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году. Он реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал глава государства и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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ЭкономикаАлександр ИсаевичКорпорация МСП
 
 
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