https://ria.ru/20240206/moskva-1925585554.html

Кувейтская авиакомпания отметила высокий спрос на путешествия в Москву

Кувейтская авиакомпания отметила высокий спрос на путешествия в Москву - РИА Новости, 06.02.2024

Кувейтская авиакомпания отметила высокий спрос на путешествия в Москву

Стабильно высокий спрос на путешествия в Москву наблюдается сейчас, в первую очередь, со стороны граждан из Кувейта и Саудовской Аравии, этому способствует в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T03:42

2024-02-06T03:42

2024-02-06T11:36

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Стабильно высокий спрос на путешествия в Москву наблюдается сейчас, в первую очередь, со стороны граждан из Кувейта и Саудовской Аравии, этому способствует в том числе и облегченный визовый режим, рассказала РИА Новости региональный менеджер по России и СНГ Jazeera Airways Яна Вазири. Авиакомпания сегодня выполняет рейсы из московского аэропорта "Домодедово" и в обратном направлении на самолетах Airbus 320. Кроме того, Jazeera Airways обслуживает маршруты из Казани и Махачкалы. Маршрутная сеть включает в себя страны Ближнего Востока, Кипр, Черногорию, Шри-Ланку. "Мы планируем (в 2024 году - ред.) фокусироваться на том, что может иметь стабильно высокий спрос даже в такое нестабильное время. Прежде всего, это прием граждан Кувейта и Саудовской Аравии в Москве. Наша столица сейчас "в тренде". Все хотят побывать в России, в Москве, тем более, что для ближневосточных стран существует облегченный визовый режим. Например, в период с января по март мы добавили 7 рейсов из Кувейта в Москву, чтобы удовлетворить данный спрос", - рассказала Вазири. Кроме того, увеличение частоты рейсов планируется в период высокого спроса, например, в священный месяц Рамадан (с 10 марта по 11 апреля), на Хадж (начало и конец июня) и на Новый год. Прямыми рейсами в Саудовскую Аравию компания в 2023 году отправила более 2000 паломников из Махачкалы в период Хаджа и еще столько же из Москвы с традиционной пересадкой в Кувейте. "А к осени мы надеемся запустить рейсы в Акабу (Иордания - ред.). Первый рекламный тур с представителями московского турбизнеса полетит 14 февраля", - заключила Вазири.

https://ria.ru/20240122/turisty-1922704097.html

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кувейт

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москва, кувейт, саудовская аравия, снг, домодедово (аэропорт), новости - туризм