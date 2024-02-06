https://ria.ru/20240206/moskva-1925585554.html
Кувейтская авиакомпания отметила высокий спрос на путешествия в Москву
Кувейтская авиакомпания отметила высокий спрос на путешествия в Москву - РИА Новости, 06.02.2024
Кувейтская авиакомпания отметила высокий спрос на путешествия в Москву
Стабильно высокий спрос на путешествия в Москву наблюдается сейчас, в первую очередь, со стороны граждан из Кувейта и Саудовской Аравии, этому способствует в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T03:42
2024-02-06T03:42
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Стабильно высокий спрос на путешествия в Москву наблюдается сейчас, в первую очередь, со стороны граждан из Кувейта и Саудовской Аравии, этому способствует в том числе и облегченный визовый режим, рассказала РИА Новости региональный менеджер по России и СНГ Jazeera Airways Яна Вазири. Авиакомпания сегодня выполняет рейсы из московского аэропорта "Домодедово" и в обратном направлении на самолетах Airbus 320. Кроме того, Jazeera Airways обслуживает маршруты из Казани и Махачкалы. Маршрутная сеть включает в себя страны Ближнего Востока, Кипр, Черногорию, Шри-Ланку. "Мы планируем (в 2024 году - ред.) фокусироваться на том, что может иметь стабильно высокий спрос даже в такое нестабильное время. Прежде всего, это прием граждан Кувейта и Саудовской Аравии в Москве. Наша столица сейчас "в тренде". Все хотят побывать в России, в Москве, тем более, что для ближневосточных стран существует облегченный визовый режим. Например, в период с января по март мы добавили 7 рейсов из Кувейта в Москву, чтобы удовлетворить данный спрос", - рассказала Вазири. Кроме того, увеличение частоты рейсов планируется в период высокого спроса, например, в священный месяц Рамадан (с 10 марта по 11 апреля), на Хадж (начало и конец июня) и на Новый год. Прямыми рейсами в Саудовскую Аравию компания в 2023 году отправила более 2000 паломников из Махачкалы в период Хаджа и еще столько же из Москвы с традиционной пересадкой в Кувейте. "А к осени мы надеемся запустить рейсы в Акабу (Иордания - ред.). Первый рекламный тур с представителями московского турбизнеса полетит 14 февраля", - заключила Вазири.
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москва, кувейт, саудовская аравия, снг, домодедово (аэропорт), новости - туризм
Москва, Кувейт, Саудовская Аравия, СНГ, Домодедово (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Кувейтская авиакомпания отметила высокий спрос на путешествия в Москву
Jazeera Airways: Москва сегодня в тренде у гостей из стран Ближнего Востока
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Стабильно высокий спрос на путешествия в Москву наблюдается сейчас, в первую очередь, со стороны граждан из Кувейта и Саудовской Аравии, этому способствует в том числе и облегченный визовый режим, рассказала РИА Новости региональный менеджер по России и СНГ Jazeera Airways Яна Вазири.
Авиакомпания сегодня выполняет рейсы из московского аэропорта "Домодедово
" и в обратном направлении на самолетах Airbus 320. Кроме того, Jazeera Airways обслуживает маршруты из Казани
и Махачкалы
. Маршрутная сеть включает в себя страны Ближнего Востока
, Кипр
, Черногорию
, Шри-Ланку
.
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"Мы планируем (в 2024 году - ред.) фокусироваться на том, что может иметь стабильно высокий спрос даже в такое нестабильное время. Прежде всего, это прием граждан Кувейта и Саудовской Аравии в Москве. Наша столица сейчас "в тренде". Все хотят побывать в России, в Москве, тем более, что для ближневосточных стран существует облегченный визовый режим. Например, в период с января по март мы добавили 7 рейсов из Кувейта в Москву, чтобы удовлетворить данный спрос", - рассказала Вазири.
Кроме того, увеличение частоты рейсов планируется в период высокого спроса, например, в священный месяц Рамадан (с 10 марта по 11 апреля), на Хадж (начало и конец июня) и на Новый год. Прямыми рейсами в Саудовскую Аравию компания в 2023 году отправила более 2000 паломников из Махачкалы в период Хаджа и еще столько же из Москвы с традиционной пересадкой в Кувейте.
"А к осени мы надеемся запустить рейсы в Акабу
(Иордания
- ред.). Первый рекламный тур с представителями московского турбизнеса полетит 14 февраля", - заключила Вазири.
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