В Молдавии призвали начать сближение со странами ЕАЭС
Депутат Лозован: Молдавии нужно начать сближение со странами ЕАЭС
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Молдавии нужно начать сближение со странами, входящими в Евразийский экономический союз, считает оппозиционный депутат парламента республики Ирина Лозован.
В 2023 году Молдавией были денонсированы десятки соглашений с СНГ, в числе прочих молдавский парламент одобрил выход из МПА СНГ.
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"На этой неделе Молдавия выйдет из Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). Самое время начать сближение со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), тем более, что республика является страной-наблюдателем в рамках объединения", - написала Лозован в своем Telegram-канале.
По ее словам, это позволит спасти экономику Молдавии. Депутат отметила, что выгода от участия в ЕАЭС для Молдавии заключаются в создании новых рабочих мест, восстановлении железнодорожной отрасли, восстановлении предприятий в районах страны.
"Необходимо задействовать реальные инструменты экономической интеграции и сотрудничества, которые мы имеем на сегодняшний день, а не в иллюзорном далеком будущем. Тем более, что установленные общественные связи между странами-участниками содружества успешно развиваются, никак не влияя на статус кандидата в ЕС", - подчеркнула Лозован.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.
В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.