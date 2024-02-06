https://ria.ru/20240206/moldaviya-1925673092.html

В Молдавии призвали начать сближение со странами ЕАЭС

В Молдавии призвали начать сближение со странами ЕАЭС - РИА Новости, 06.02.2024

В Молдавии призвали начать сближение со странами ЕАЭС

Молдавии нужно начать сближение со странами, входящими в Евразийский экономический союз, считает оппозиционный депутат парламента республики Ирина Лозован. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:35

2024-02-06T13:35

2024-02-06T13:36

молдавия

евразийский экономический союз

снг

евросоюз

белоруссия

армения

россия

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КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Молдавии нужно начать сближение со странами, входящими в Евразийский экономический союз, считает оппозиционный депутат парламента республики Ирина Лозован. В 2023 году Молдавией были денонсированы десятки соглашений с СНГ, в числе прочих молдавский парламент одобрил выход из МПА СНГ. "На этой неделе Молдавия выйдет из Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). Самое время начать сближение со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), тем более, что республика является страной-наблюдателем в рамках объединения", - написала Лозован в своем Telegram-канале. По ее словам, это позволит спасти экономику Молдавии. Депутат отметила, что выгода от участия в ЕАЭС для Молдавии заключаются в создании новых рабочих мест, восстановлении железнодорожной отрасли, восстановлении предприятий в районах страны. "Необходимо задействовать реальные инструменты экономической интеграции и сотрудничества, которые мы имеем на сегодняшний день, а не в иллюзорном далеком будущем. Тем более, что установленные общественные связи между странами-участниками содружества успешно развиваются, никак не влияя на статус кандидата в ЕС", - подчеркнула Лозован. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

https://ria.ru/20240203/pridnestrove-1925217520.html

молдавия

белоруссия

армения

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молдавия, евразийский экономический союз, снг, евросоюз, белоруссия, армения, россия