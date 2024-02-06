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В Нидерландах вандалы расписали стены мечети надписями и свастикой - РИА Новости, 06.02.2024
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18:36 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/mechet-1925777552.html
В Нидерландах вандалы расписали стены мечети надписями и свастикой
В Нидерландах вандалы расписали стены мечети надписями и свастикой - РИА Новости, 06.02.2024
В Нидерландах вандалы расписали стены мечети надписями и свастикой
Вандалы расписали стены мечети в нидерландском городе Херлен исламофобскими надписями и изображениями свастики, власти города начали расследование инцидента,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T18:36
2024-02-06T18:36
нидерланды
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вандалы расписали стены мечети в нидерландском городе Херлен исламофобскими надписями и изображениями свастики, власти города начали расследование инцидента, информирует интернет-портал 1Limburg. "Мечеть "Нур" в Херлене была осквернена (надписями - ред.) с разжиганием ненависти и свастикой в ночь с понедельника на вторник. В окно был также брошен камень", - сообщает портал. По словам члена правления мечети, подобный инцидент происходит уже третий раз за последние три года. К последнему могли быть причастны один или два человека. Вандалы расписали дверь и настенный плакат мечети надписями против ислама и мусульман, а также с призывом к мусульманам уезжать из страны. "Полиция проинформирована и выполняет свою работу. Они проведут расследование. Мэр также нас поддерживает", - заявил порталу член правления мечети.
https://ria.ru/20231130/frantsiya-1912921016.html
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нидерланды
Нидерланды
В Нидерландах вандалы расписали стены мечети надписями и свастикой

Нидерландские вандалы разрисовали мечеть исламофобскими надписями и свастикой

© Moskee NourРазбитые окна мечети в городе Херлен в Нидерландах
Разбитые окна мечети в городе Херлен в Нидерландах
© Moskee Nour
Разбитые окна мечети в городе Херлен в Нидерландах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вандалы расписали стены мечети в нидерландском городе Херлен исламофобскими надписями и изображениями свастики, власти города начали расследование инцидента, информирует интернет-портал 1Limburg.
"Мечеть "Нур" в Херлене была осквернена (надписями - ред.) с разжиганием ненависти и свастикой в ночь с понедельника на вторник. В окно был также брошен камень", - сообщает портал.
По словам члена правления мечети, подобный инцидент происходит уже третий раз за последние три года. К последнему могли быть причастны один или два человека. Вандалы расписали дверь и настенный плакат мечети надписями против ислама и мусульман, а также с призывом к мусульманам уезжать из страны.
«
"Полиция проинформирована и выполняет свою работу. Они проведут расследование. Мэр также нас поддерживает", - заявил порталу член правления мечети.
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