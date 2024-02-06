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Матвиенко призвала обеспечить безопасность объектов ТЭК - РИА Новости, 06.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 06.02.2024 (обновлено: 17:05 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/matvienko-1925750978.html
Матвиенко призвала обеспечить безопасность объектов ТЭК
Матвиенко призвала обеспечить безопасность объектов ТЭК - РИА Новости, 06.02.2024
Матвиенко призвала обеспечить безопасность объектов ТЭК
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что "укронацисты ничем не гнушаются", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов ТЭК России, надо... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:58
2024-02-06T17:05
специальная военная операция на украине
россия
валентина матвиенко
александр новак
совет федерации рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что "укронацисты ничем не гнушаются", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов ТЭК России, надо обеспечить безопасность этих объектов, у государства такие возможности есть. "Обеспечение безопасности объектов ТЭК. Вы видите, что террористическое государство, укронацисты ничем не гнушаются, постоянные террористические акты, постоянное незаконное проникновение на нашу территорию, использование беспилотных аппаратов", - сказала политик в ходе "Открытого диалога" с участием вице-премьера РФ Александра Новака. По ее словам, здесь не надо жалеть средств, такие возможности у государства есть. "Надо обеспечить безопасность ТЭК. Поскольку это объекты, имеющие стратегически важное значение для всей страны", - подчеркнула Матвиенко.
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россия, валентина матвиенко, александр новак, совет федерации рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валентина Матвиенко, Александр Новак, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
Матвиенко призвала обеспечить безопасность объектов ТЭК

Матвиенко: необходимо обеспечить безопасность объектов ТЭК, возможности есть

© Фото : пресс-служба РосконгрессаТЭК
ТЭК - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : пресс-служба Росконгресса
ТЭК. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что "укронацисты ничем не гнушаются", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов ТЭК России, надо обеспечить безопасность этих объектов, у государства такие возможности есть.
"Обеспечение безопасности объектов ТЭК. Вы видите, что террористическое государство, укронацисты ничем не гнушаются, постоянные террористические акты, постоянное незаконное проникновение на нашу территорию, использование беспилотных аппаратов", - сказала политик в ходе "Открытого диалога" с участием вице-премьера РФ Александра Новака.
По ее словам, здесь не надо жалеть средств, такие возможности у государства есть.
"Надо обеспечить безопасность ТЭК. Поскольку это объекты, имеющие стратегически важное значение для всей страны", - подчеркнула Матвиенко.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалентина МатвиенкоАлександр НовакСовет Федерации РФВооруженные силы Украины
 
 
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