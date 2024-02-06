https://ria.ru/20240206/matvienko-1925750978.html
Матвиенко призвала обеспечить безопасность объектов ТЭК
Матвиенко призвала обеспечить безопасность объектов ТЭК - РИА Новости, 06.02.2024
Матвиенко призвала обеспечить безопасность объектов ТЭК
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что "укронацисты ничем не гнушаются", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов ТЭК России, надо... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:58
2024-02-06T16:58
2024-02-06T17:05
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что "укронацисты ничем не гнушаются", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов ТЭК России, надо обеспечить безопасность этих объектов, у государства такие возможности есть. "Обеспечение безопасности объектов ТЭК. Вы видите, что террористическое государство, укронацисты ничем не гнушаются, постоянные террористические акты, постоянное незаконное проникновение на нашу территорию, использование беспилотных аппаратов", - сказала политик в ходе "Открытого диалога" с участием вице-премьера РФ Александра Новака. По ее словам, здесь не надо жалеть средств, такие возможности у государства есть. "Надо обеспечить безопасность ТЭК. Поскольку это объекты, имеющие стратегически важное значение для всей страны", - подчеркнула Матвиенко.
https://ria.ru/20240129/minenergo-1924080182.html
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россия, валентина матвиенко, александр новак, совет федерации рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валентина Матвиенко, Александр Новак, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
Матвиенко призвала обеспечить безопасность объектов ТЭК
Матвиенко: необходимо обеспечить безопасность объектов ТЭК, возможности есть
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что "укронацисты ничем не гнушаются", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов ТЭК России, надо обеспечить безопасность этих объектов, у государства такие возможности есть.
"Обеспечение безопасности объектов ТЭК. Вы видите, что террористическое государство, укронацисты ничем не гнушаются, постоянные террористические акты, постоянное незаконное проникновение на нашу территорию, использование беспилотных аппаратов", - сказала политик в ходе "Открытого диалога" с участием вице-премьера РФ Александра Новака.
По ее словам, здесь не надо жалеть средств, такие возможности у государства есть.
"Надо обеспечить безопасность ТЭК. Поскольку это объекты, имеющие стратегически важное значение для всей страны", - подчеркнула Матвиенко.
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