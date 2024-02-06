https://ria.ru/20240206/matvienko-1925750978.html

Матвиенко призвала обеспечить безопасность объектов ТЭК

Матвиенко призвала обеспечить безопасность объектов ТЭК - РИА Новости, 06.02.2024

Матвиенко призвала обеспечить безопасность объектов ТЭК

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что "укронацисты ничем не гнушаются", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов ТЭК России, надо... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:58

2024-02-06T16:58

2024-02-06T17:05

специальная военная операция на украине

россия

валентина матвиенко

александр новак

совет федерации рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что "укронацисты ничем не гнушаются", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов ТЭК России, надо обеспечить безопасность этих объектов, у государства такие возможности есть. "Обеспечение безопасности объектов ТЭК. Вы видите, что террористическое государство, укронацисты ничем не гнушаются, постоянные террористические акты, постоянное незаконное проникновение на нашу территорию, использование беспилотных аппаратов", - сказала политик в ходе "Открытого диалога" с участием вице-премьера РФ Александра Новака. По ее словам, здесь не надо жалеть средств, такие возможности у государства есть. "Надо обеспечить безопасность ТЭК. Поскольку это объекты, имеющие стратегически важное значение для всей страны", - подчеркнула Матвиенко.

https://ria.ru/20240129/minenergo-1924080182.html

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россия, валентина матвиенко, александр новак, совет федерации рф, вооруженные силы украины