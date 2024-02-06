https://ria.ru/20240206/likhachev-1925753960.html

Сийярто анонсировал визит Лихачева в Венгрию

Сийярто анонсировал визит Лихачева в Венгрию - РИА Новости, 06.02.2024

Сийярто анонсировал визит Лихачева в Венгрию

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры по телефону с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, анонсировал его... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:08

2024-02-06T17:08

2024-02-06T17:57

венгрия

аэс "пакш-2"

в мире

петер сийярто

алексей лихачев

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "пакш"

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БУДАПЕШТ, 6 фев - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры по телефону с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, анонсировал его приезд в Венгрию и сообщил, что, по актуальному графику, заливка первого бетона может состояться до конца 2024 года.По словам Сийярто, визит Лихачева состоится "скоро", глава "Росатома" оценит ход строительства и необходимые для него разрешения венгерского регулятора."Нынешний график выглядит так, что мы можем его поддерживать и до конца этого года наступит очередь заливки первого бетона. Необходимые для этого тесты смогут начаться в феврале", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Глава венгерского МИД сообщил, что строительство новых блоков идет "постепенно и без нарушений". По его словам, в конце 2023 года завершилось сооружение противофильтрационной завесы длиной 2,7 километра. Продолжаются также работы по укреплению грунта, до середины 2025 года необходимо установить 70 тысяч свай на разной глубине, к настоящему моменту установлены три тысячи свай, отметил Сийярто."Где-то весной, предположительно, в апреле, начнется изготовление корпуса реактора, который относится к так называемым элементам длительного производства <...> также существенная "ловушка расплава" будет готова к апрелю или маю", - сообщил глава МИД Венгрии.Он также добавил, что венгерский регулятор уже выдал все необходимые разрешения для ведущихся в настоящее время строительных работ, а благодаря новой поправке к Закону о ядерной безопасности, принятой парламентом Венгрии, процесс лицензирования стал проще, что способствует ускорению инвестиций.Корпус реактора – основной незаменяемый элемент реакторной установки любого энергоблока АЭС. Корпус реактора должен обеспечивать надежную герметизацию активной зоны, где происходит управляемая цепная ядерная реакция, в течение всего периода эксплуатации. Поэтому к материалу корпуса предъявляются требования высокой коррозионной стойкости в водном теплоносителе, высокой радиационной стойкости и устойчивости к хрупкому разрушению. Материал корпуса должен иметь малую теплоемкость, большую теплопроводность и возможно низкий коэффициент термического расширения. Поэтому корпус реактора относится к высокотехнологичной продукции."Ловушка расплава", или устройство локализации расплава, представляет собой специальную систему защиты атомной электростанции. Разработанная российскими учеными ловушка может удерживать расплав ядерного топлива неограниченное количество времени, не давая радиоактивности выйти за пределы корпуса ловушки и попасть в окружающую среду.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается в конце 2024 - начале 2025 года, ранее сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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https://ria.ru/20231115/vengriya-1909507674.html

https://ria.ru/20231115/aes-1909505935.html

https://ria.ru/20231211/paksh-1915102034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

венгрия, аэс "пакш-2", в мире, петер сийярто, алексей лихачев, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш", будапешт