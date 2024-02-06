https://ria.ru/20240206/lavina-1925755797.html

Сход лавины отрезал целый район Дагестана от дорожного сообщения

Сход лавины отрезал целый район Дагестана от дорожного сообщения - РИА Новости, 06.02.2024

Сход лавины отрезал целый район Дагестана от дорожного сообщения

Весь высокогорный Цунтинский район Дагестана оказался отрезан от дорожного сообщения из-за схода снежной лавины, сообщили во вторник в пресс-службе главного... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:17

2024-02-06T17:17

2024-02-06T17:42

происшествия

цунтинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 6 фев - РИА Новости. Весь высокогорный Цунтинский район Дагестана оказался отрезан от дорожного сообщения из-за схода снежной лавины, сообщили во вторник в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.В Цунтинском районе на автодорогу республиканского значения Агвали – Шаури – Кидеро на 37 км сошла снежная лавина."Заблокированным от дорожного сообщения остается весь Цунтинский район, 45 населенных пунктов, где проживают 11807 человек. На расчистку дороги от снежной лавины на место выехали две единицы техники и четыре человека", – говорится в сообщении.Лавина также сошла в Тляратинском районе, в районе села Гороколоб, на 22 км автодороги районного значения. Без транспортного сообщения здесь остаются 12 населенных пунктов.

https://ria.ru/20240111/lavina-1920639878.html

цунтинский район

россия

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Кирилл Волков

происшествия, цунтинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, россия