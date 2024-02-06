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Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам после пожара в Шушарах - РИА Новости, 06.02.2024
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21:31 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/kompensatsiya-1925806694.html
Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам после пожара в Шушарах
Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам после пожара в Шушарах - РИА Новости, 06.02.2024
Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам после пожара в Шушарах
Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам, чьи товары пострадали после пожара на складе в Шушарах, средства уже зачислены, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T21:31
2024-02-06T21:31
wildberries
санкт-петербург
происшествия
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам, чьи товары пострадали после пожара на складе в Шушарах, средства уже зачислены, сообщила пресс-служба компании в своем телеграм-канале. "Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам. Средства уже зачислены селлерам на баланс и будут доступны к выводу 19 февраля", - говорится в сообщении. Уточняется, что общая сумма трех совершенных выплат компенсаций на данный момент составила 3 миллиарда рублей. Два первых транша частичной выплаты компенсации продавцам были перечислены 15 и 29 января. "Сумма выплаты - не окончательная и еще будет уточняться. Продавцам не нужно подавать дополнительные документы, чтобы получить выплату. Расчеты выполняются на основе информации в электронной системе учета Wildberries. Мы сообщим продавцам, как только посчитаем итоговую сумму компенсации, а в случае дополнительных вопросов рассмотрим каждый случай индивидуально", - сообщил маркетплейс. Финальная сумма выплаты каждому продавцу будет рассчитана до конца февраля, добавили в компании. Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
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wildberries, санкт-петербург, происшествия, общество
Wildberries, Санкт-Петербург, Происшествия, Общество
Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам после пожара в Шушарах

Wildberries: сумма трех компенсаций продавцам после пожара составила 3 млрд руб

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПожар на складе Wildberries в Шушарах
Пожар на складе Wildberries в Шушарах - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Пожар на складе Wildberries в Шушарах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам, чьи товары пострадали после пожара на складе в Шушарах, средства уже зачислены, сообщила пресс-служба компании в своем телеграм-канале.
«
"Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам. Средства уже зачислены селлерам на баланс и будут доступны к выводу 19 февраля", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что общая сумма трех совершенных выплат компенсаций на данный момент составила 3 миллиарда рублей. Два первых транша частичной выплаты компенсации продавцам были перечислены 15 и 29 января.
«
"Сумма выплаты - не окончательная и еще будет уточняться. Продавцам не нужно подавать дополнительные документы, чтобы получить выплату. Расчеты выполняются на основе информации в электронной системе учета Wildberries. Мы сообщим продавцам, как только посчитаем итоговую сумму компенсации, а в случае дополнительных вопросов рассмотрим каждый случай индивидуально", - сообщил маркетплейс.
Финальная сумма выплаты каждому продавцу будет рассчитана до конца февраля, добавили в компании.
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
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