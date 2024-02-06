https://ria.ru/20240206/kompensatsiya-1925806694.html

Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам после пожара в Шушарах

Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам после пожара в Шушарах - РИА Новости, 06.02.2024

Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам после пожара в Шушарах

Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам, чьи товары пострадали после пожара на складе в Шушарах, средства уже зачислены, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T21:31

2024-02-06T21:31

2024-02-06T21:31

wildberries

санкт-петербург

происшествия

общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам, чьи товары пострадали после пожара на складе в Шушарах, средства уже зачислены, сообщила пресс-служба компании в своем телеграм-канале. "Wildberries выплатила третью компенсацию продавцам. Средства уже зачислены селлерам на баланс и будут доступны к выводу 19 февраля", - говорится в сообщении. Уточняется, что общая сумма трех совершенных выплат компенсаций на данный момент составила 3 миллиарда рублей. Два первых транша частичной выплаты компенсации продавцам были перечислены 15 и 29 января. "Сумма выплаты - не окончательная и еще будет уточняться. Продавцам не нужно подавать дополнительные документы, чтобы получить выплату. Расчеты выполняются на основе информации в электронной системе учета Wildberries. Мы сообщим продавцам, как только посчитаем итоговую сумму компенсации, а в случае дополнительных вопросов рассмотрим каждый случай индивидуально", - сообщил маркетплейс. Финальная сумма выплаты каждому продавцу будет рассчитана до конца февраля, добавили в компании. Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240205/rynok-1925395968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

wildberries, санкт-петербург, происшествия, общество