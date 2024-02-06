https://ria.ru/20240206/kitay-1925579367.html

Постпред Китая при ООН выступил с осуждением ударов по Ираку и Сирии

Постпред Китая при ООН выступил с осуждением ударов по Ираку и Сирии - РИА Новости, 06.02.2024

Постпред Китая при ООН выступил с осуждением ударов по Ираку и Сирии

Недавние удары США по Ираку и Сирии разжигают насилие в регионе Ближнего Востока в духе "око за око", заявил на заседании СБ ООН постпред Китая при ООН Чжан... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T01:18

2024-02-06T01:18

2024-02-06T01:18

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ООН, 6 фев – РИА Новости. Недавние удары США по Ираку и Сирии разжигают насилие в регионе Ближнего Востока в духе "око за око", заявил на заседании СБ ООН постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. "Недавние авиаудары США по множественным местам в Сирии и Ираке повлекли многочисленные людские потери. Эти действия представляют собой грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности Сирии и Ирака", - сказал Чжан Цзюнь. По его словам, США дали понять, что продолжат соответствующие военные операции. "Китай выражает серьезную озабоченность в связи с данной ситуацией. Мы выступаем против любых действий, которые нарушают Устав ООН", - указал он. "Военные действия США без сомнений, разжигают новую нестабильность в этом регионе, и усиливают напряженность. История показала, что военные средства не являются решением. Действия США, определенно, усугубят порочный круг насилия в духе "око за око" на Ближнем Востоке", - подчеркнул Чжан Цзюнь. "Призываем соответствующие стороны соблюдать спокойствие и проявлять сдержанность, соблюдать Устав ООН, суверенитет других стран, прекратить незаконные военные операции", - добавил дипломат. Ранее американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран. США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ним группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.

https://ria.ru/20240206/ssha-1925577106.html

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сша, сирия, ирак, чжан цзюнь, в мире, оон, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году