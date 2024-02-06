Рейтинг@Mail.ru
Токаев предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьера - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 06.02.2024 (обновлено: 12:09 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/kazakhstan-1925639548.html
Токаев предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьера
Токаев предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьера - РИА Новости, 06.02.2024
Токаев предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьера
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил мажилису (нижней палате парламента) кандидатуру главы своей администрации Олжаса Бектенова на пост нового... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:55
2024-02-06T12:09
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925603548_0:0:2693:1515_1920x0_80_0_0_6483b1a6e0dcb405136d4253392ec3a0.png
АСТАНА, 6 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил мажилису (нижней палате парламента) кандидатуру главы своей администрации Олжаса Бектенова на пост нового главы кабмина.Токаев 5 февраля подписал указ об отставке правительства под руководством Алихана Смаилова. Он поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Во вторник правящая партия "Аманат" предложила на должность премьер-министра кандидатуру Бектенова - руководителя администрации Токаева."В соответствии со статьей 44 подпункту 3 конституции, предлагаю кандидатуру Бектенова Олжаса Абаевича на должность премьер-министра", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании палаты во вторник. Депутаты мажилиса приступили к обсуждению кандидатуры Бектенова, после чего начнется процедура голосования.В соответствии с действующим законодательством, президент Казахстана после консультаций с фракциями политических партий, представленных в мажилисе, вносит на рассмотрение палаты кандидатуру премьер-министра и назначает его после получения согласия депутатов. Назначение президентом членов правительства происходит по представлению премьер-министра, внесенному после консультаций с мажилисом.Сорокатрехлетний Бектенов с апреля 2023 года руководит администрацией президента Казахстана. В разные годы работал главой антикоррупционного ведомства, в министерстве юстиции, финансовой полиции и столичном акимате (мэрии).
https://ria.ru/20240118/sg-1922109522.html
https://ria.ru/20240103/kazakhstan-1919546315.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925603548_145:0:2532:1790_1920x0_80_0_0_d0737292a60787bd0d5da06fdd9542d0.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, в мире, касым-жомарт токаев
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев
Токаев предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьера

Токаев предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост главы правительства

© Sputnik / Владислав ВодневОлжас Бектенов
Олжас Бектенов - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Sputnik / Владислав Воднев
Олжас Бектенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 6 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил мажилису (нижней палате парламента) кандидатуру главы своей администрации Олжаса Бектенова на пост нового главы кабмина.
Токаев 5 февраля подписал указ об отставке правительства под руководством Алихана Смаилова. Он поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Во вторник правящая партия "Аманат" предложила на должность премьер-министра кандидатуру Бектенова - руководителя администрации Токаева.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Лавров заявил, что не слышал об интересе Казахстана к Союзному государству
18 января, 14:27
"В соответствии со статьей 44 подпункту 3 конституции, предлагаю кандидатуру Бектенова Олжаса Абаевича на должность премьер-министра", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании палаты во вторник. Депутаты мажилиса приступили к обсуждению кандидатуры Бектенова, после чего начнется процедура голосования.
В соответствии с действующим законодательством, президент Казахстана после консультаций с фракциями политических партий, представленных в мажилисе, вносит на рассмотрение палаты кандидатуру премьер-министра и назначает его после получения согласия депутатов. Назначение президентом членов правительства происходит по представлению премьер-министра, внесенному после консультаций с мажилисом.
Сорокатрехлетний Бектенов с апреля 2023 года руководит администрацией президента Казахстана. В разные годы работал главой антикоррупционного ведомства, в министерстве юстиции, финансовой полиции и столичном акимате (мэрии).
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Токаев назвал причины попытки госпереворота в Казахстане в 2022 году
3 января, 08:49
 
КазахстанВ миреКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала