https://ria.ru/20240206/kazakhstan-1925639548.html

Токаев предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьера

Токаев предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьера - РИА Новости, 06.02.2024

Токаев предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьера

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил мажилису (нижней палате парламента) кандидатуру главы своей администрации Олжаса Бектенова на пост нового... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:55

2024-02-06T11:55

2024-02-06T12:09

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в мире

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 6 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил мажилису (нижней палате парламента) кандидатуру главы своей администрации Олжаса Бектенова на пост нового главы кабмина.Токаев 5 февраля подписал указ об отставке правительства под руководством Алихана Смаилова. Он поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Во вторник правящая партия "Аманат" предложила на должность премьер-министра кандидатуру Бектенова - руководителя администрации Токаева."В соответствии со статьей 44 подпункту 3 конституции, предлагаю кандидатуру Бектенова Олжаса Абаевича на должность премьер-министра", - сказал Токаев, выступая на пленарном заседании палаты во вторник. Депутаты мажилиса приступили к обсуждению кандидатуры Бектенова, после чего начнется процедура голосования.В соответствии с действующим законодательством, президент Казахстана после консультаций с фракциями политических партий, представленных в мажилисе, вносит на рассмотрение палаты кандидатуру премьер-министра и назначает его после получения согласия депутатов. Назначение президентом членов правительства происходит по представлению премьер-министра, внесенному после консультаций с мажилисом.Сорокатрехлетний Бектенов с апреля 2023 года руководит администрацией президента Казахстана. В разные годы работал главой антикоррупционного ведомства, в министерстве юстиции, финансовой полиции и столичном акимате (мэрии).

https://ria.ru/20240118/sg-1922109522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, в мире, касым-жомарт токаев