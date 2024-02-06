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Казахстанские военные испытали беспилотники местного производства - РИА Новости, 06.02.2024
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06:41 06.02.2024 (обновлено: 09:48 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/kazakhstan-1925591942.html
Казахстанские военные испытали беспилотники местного производства
Казахстанские военные испытали беспилотники местного производства - РИА Новости, 06.02.2024
Казахстанские военные испытали беспилотники местного производства
В вооруженных силах Казахстана прошли первые испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), произведенных в республике, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T06:41
2024-02-06T09:48
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. В вооруженных силах Казахстана прошли первые испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), произведенных в республике, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны страны. "На базе воинской части сил воздушной обороны прошли первые испытания беспилотных летательных аппаратов, разработанных специально для нужд вооруженных сил представителями казахстанских предприятий… На обозрение экспертов были представлены различные летательные аппараты. Беспилотники взлетали в небо с катапульты, с помощью натяжения специального резинового бандажа, с места, поднимаясь вертикально как вертолет и продолжая полет как самолет", - говорится в сообщении. Указывается, что все беспилотники оснащены современными средствами видеонаблюдения, датчиками, дальномерами и тепловизорами. Принятие на вооружение БПЛА казахстанского производства позволит существенно экономить бюджетные средства, а также оперативно решать вопросы их последующего обслуживания и модернизации, пояснили в оборонном ведомстве республики. "У нас очень эффективные дневные и ночные камеры, есть функция определения координат, лазерный дальномер и система сброса боеприпасов. Такие характеристики позволяют наводить артиллерию на цели", – приводит пресс-служба минобороны слова представителя компании-производителя Айбека Ахыша. В министерстве напомнили, что производство собственных беспилотников направлено на реализацию задачи по развитию оборонно-промышленного комплекса республики, поставленной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в сентябре прошлого года. Первого сентября 2023 года, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, Токаев заявил, что казахстанская армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием. Казахстанский лидер также заявлял в своём выступлении, что "важнейшей задачей является создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок". Тогда же глава государства сообщил, что механизмом прямой финансовой поддержки казахстанских предприятий станет специальный Фонд развития оборонно-промышленного комплекса.
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казахстан, касым-жомарт токаев
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
Казахстанские военные испытали беспилотники местного производства

Минобороны Казахстана сообщило об испытании БПЛА местного производства

© Фото : Пресс-служба Минобороны КазахстанаИспытания военных дронов отечественного производства в Казахстане. 6 февраля 2024
Испытания военных дронов отечественного производства в Казахстане. 6 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Пресс-служба Минобороны Казахстана
Испытания военных дронов отечественного производства в Казахстане. 6 февраля 2024
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АЛМА-АТА, 6 фев - РИА Новости. В вооруженных силах Казахстана прошли первые испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), произведенных в республике, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны страны.
«
"На базе воинской части сил воздушной обороны прошли первые испытания беспилотных летательных аппаратов, разработанных специально для нужд вооруженных сил представителями казахстанских предприятий… На обозрение экспертов были представлены различные летательные аппараты. Беспилотники взлетали в небо с катапульты, с помощью натяжения специального резинового бандажа, с места, поднимаясь вертикально как вертолет и продолжая полет как самолет", - говорится в сообщении.
Указывается, что все беспилотники оснащены современными средствами видеонаблюдения, датчиками, дальномерами и тепловизорами. Принятие на вооружение БПЛА казахстанского производства позволит существенно экономить бюджетные средства, а также оперативно решать вопросы их последующего обслуживания и модернизации, пояснили в оборонном ведомстве республики.
"У нас очень эффективные дневные и ночные камеры, есть функция определения координат, лазерный дальномер и система сброса боеприпасов. Такие характеристики позволяют наводить артиллерию на цели", – приводит пресс-служба минобороны слова представителя компании-производителя Айбека Ахыша.
В министерстве напомнили, что производство собственных беспилотников направлено на реализацию задачи по развитию оборонно-промышленного комплекса республики, поставленной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в сентябре прошлого года.
Первого сентября 2023 года, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, Токаев заявил, что казахстанская армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием. Казахстанский лидер также заявлял в своём выступлении, что "важнейшей задачей является создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок". Тогда же глава государства сообщил, что механизмом прямой финансовой поддержки казахстанских предприятий станет специальный Фонд развития оборонно-промышленного комплекса.
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