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Депутат прокомментировал возможное интервью Такера Карлсона с Путиным - РИА Новости, 06.02.2024
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12:52 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/karlson-1925657755.html
Депутат прокомментировал возможное интервью Такера Карлсона с Путиным
Депутат прокомментировал возможное интервью Такера Карлсона с Путиным - РИА Новости, 06.02.2024
Депутат прокомментировал возможное интервью Такера Карлсона с Путиным
Американский журналист Такер Карлсон мог бы сделать "ход конем" и устроить премьеру интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на одном из российских... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:52
2024-02-06T12:52
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон мог бы сделать "ход конем" и устроить премьеру интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на одном из российских видеохостингов, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Визит Такера Карлсона в Москву... - все гадают: приехал ли он просто посмотреть на Россию или намерен записать интервью с Владимиром Путиным? ...Что же будет, когда эта встреча состоится? Думаю, что одним из главных её последствий станет очередной этап закручивания гаек в американском инфополе", - написал он. Депутат напомнил, что Такера Карлсона "отменили" на телеканале Fox News, и с тех пор телеканал "делает вид, что его некогда самого популярного лица больше не существует". "Поэтому можно предположить, что будет сделано всё возможное, чтобы дать понять Илону Маску, что в экс-твиттере, куда Карлсон перебрался после Fox, такому контенту тоже не место", - добавил депутат. По мнению парламентария, Такер Карлсон может сделать "ход конем" и устроить премьеру интервью с Владимиром Путиным на одном из российских видеохостингов. "Интересно, пойдут ли они ему навстречу или страх потерять приложения в App Store и Google Play окажется сильнее желания поддержать нашего президента и свободу слова?" - задался вопросом Горелкин. Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая ранее на вопрос о планах Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России.
https://ria.ru/20240205/zhurnalist-1925501042.html
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россия, москва, сша, владимир путин, такер карлсон, госдума рф, google, большой театр, антон горелкин, политика
Россия, Москва, США, Владимир Путин, Такер Карлсон, Госдума РФ, Google, Большой театр, Антон Горелкин, Политика
Депутат прокомментировал возможное интервью Такера Карлсона с Путиным

Депутат Горелкин: Карлсон мог бы сделать интервью с Путиным на хостинге в России

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон мог бы сделать "ход конем" и устроить премьеру интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на одном из российских видеохостингов, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Визит Такера Карлсона в Москву... - все гадают: приехал ли он просто посмотреть на Россию или намерен записать интервью с Владимиром Путиным? ...Что же будет, когда эта встреча состоится? Думаю, что одним из главных её последствий станет очередной этап закручивания гаек в американском инфополе", - написал он.
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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Депутат напомнил, что Такера Карлсона "отменили" на телеканале Fox News, и с тех пор телеканал "делает вид, что его некогда самого популярного лица больше не существует".
"Поэтому можно предположить, что будет сделано всё возможное, чтобы дать понять Илону Маску, что в экс-твиттере, куда Карлсон перебрался после Fox, такому контенту тоже не место", - добавил депутат.
По мнению парламентария, Такер Карлсон может сделать "ход конем" и устроить премьеру интервью с Владимиром Путиным на одном из российских видеохостингов.
"Интересно, пойдут ли они ему навстречу или страх потерять приложения в App Store и Google Play окажется сильнее желания поддержать нашего президента и свободу слова?" - задался вопросом Горелкин.
Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая ранее на вопрос о планах Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В Кремле обсуждают возможность интервью Путина Такеру Карлсону, пишут СМИ
Вчера, 14:43
 
РоссияМоскваСШАВладимир ПутинТакер КарлсонГосдума РФGoogleБольшой театрАнтон ГорелкинПолитика
 
 
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