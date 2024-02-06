Депутат прокомментировал возможное интервью Такера Карлсона с Путиным
Депутат Горелкин: Карлсон мог бы сделать интервью с Путиным на хостинге в России
© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон мог бы сделать "ход конем" и устроить премьеру интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на одном из российских видеохостингов, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Визит Такера Карлсона в Москву... - все гадают: приехал ли он просто посмотреть на Россию или намерен записать интервью с Владимиром Путиным? ...Что же будет, когда эта встреча состоится? Думаю, что одним из главных её последствий станет очередной этап закручивания гаек в американском инфополе", - написал он.
Депутат напомнил, что Такера Карлсона "отменили" на телеканале Fox News, и с тех пор телеканал "делает вид, что его некогда самого популярного лица больше не существует".
"Поэтому можно предположить, что будет сделано всё возможное, чтобы дать понять Илону Маску, что в экс-твиттере, куда Карлсон перебрался после Fox, такому контенту тоже не место", - добавил депутат.
По мнению парламентария, Такер Карлсон может сделать "ход конем" и устроить премьеру интервью с Владимиром Путиным на одном из российских видеохостингов.
"Интересно, пойдут ли они ему навстречу или страх потерять приложения в App Store и Google Play окажется сильнее желания поддержать нашего президента и свободу слова?" - задался вопросом Горелкин.
Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая ранее на вопрос о планах Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России.