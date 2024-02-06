https://ria.ru/20240206/karlson-1925657755.html

Депутат прокомментировал возможное интервью Такера Карлсона с Путиным

Депутат прокомментировал возможное интервью Такера Карлсона с Путиным - РИА Новости, 06.02.2024

Депутат прокомментировал возможное интервью Такера Карлсона с Путиным

Американский журналист Такер Карлсон мог бы сделать "ход конем" и устроить премьеру интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на одном из российских... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T12:52

2024-02-06T12:52

2024-02-06T12:52

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон мог бы сделать "ход конем" и устроить премьеру интервью с президентом РФ Владимиром Путиным на одном из российских видеохостингов, считает депутат Госдумы Антон Горелкин. Об этом он написал в своем Telegram-канале."Визит Такера Карлсона в Москву... - все гадают: приехал ли он просто посмотреть на Россию или намерен записать интервью с Владимиром Путиным? ...Что же будет, когда эта встреча состоится? Думаю, что одним из главных её последствий станет очередной этап закручивания гаек в американском инфополе", - написал он. Депутат напомнил, что Такера Карлсона "отменили" на телеканале Fox News, и с тех пор телеканал "делает вид, что его некогда самого популярного лица больше не существует". "Поэтому можно предположить, что будет сделано всё возможное, чтобы дать понять Илону Маску, что в экс-твиттере, куда Карлсон перебрался после Fox, такому контенту тоже не место", - добавил депутат. По мнению парламентария, Такер Карлсон может сделать "ход конем" и устроить премьеру интервью с Владимиром Путиным на одном из российских видеохостингов. "Интересно, пойдут ли они ему навстречу или страх потерять приложения в App Store и Google Play окажется сильнее желания поддержать нашего президента и свободу слова?" - задался вопросом Горелкин. Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что возможность проведения интервью с президентом РФ Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая ранее на вопрос о планах Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России.

https://ria.ru/20240205/zhurnalist-1925501042.html

https://ria.ru/20240205/intervyu-1925490575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, сша, владимир путин, такер карлсон, госдума рф, google, большой театр, антон горелкин, политика