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Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе - РИА Новости, 06.02.2024
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09:27 06.02.2024 (обновлено: 10:44 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/grossi-1925605165.html
Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе
Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе - РИА Новости, 06.02.2024
Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что посетит Москву на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию на... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:27
2024-02-06T10:44
россия
магатэ
в мире
вена
москва
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
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ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что посетит Москву на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС.Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Гросси посетит Москву в середине февраля."Необходим диалог, поэтому на следующей неделе я буду находиться в России", - заявил он в эфире французской радиостанции RFI.При этом фактически в Россию Гросси прибудет уже на этой неделе. В среду он посетит с инспекцией Запорожскую АЭС, находящуюся на территории вошедшей в состав РФ по итогам референдума сентября 2022 года Запорожской области.Гендиректор сообщил, что около ста работников ЗАЭС отказались подписывать контракт с новой российской компанией, которая будет эксплуатировать станцию.Ранее сообщалось, что с 1 февраля будет заблокирован доступ на ЗАЭС тем, кто не заключил договор с российской эксплуатирующей организацией.
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россия, магатэ, в мире, вена, москва, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат)
Россия, МАГАТЭ, В мире, Вена, Москва, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат)
Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе

Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Россию на следующей неделе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что посетит Москву на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС.
Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Гросси посетит Москву в середине февраля.
«
"Необходим диалог, поэтому на следующей неделе я буду находиться в России", - заявил он в эфире французской радиостанции RFI.
При этом фактически в Россию Гросси прибудет уже на этой неделе. В среду он посетит с инспекцией Запорожскую АЭС, находящуюся на территории вошедшей в состав РФ по итогам референдума сентября 2022 года Запорожской области.
Гендиректор сообщил, что около ста работников ЗАЭС отказались подписывать контракт с новой российской компанией, которая будет эксплуатировать станцию.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля будет заблокирован доступ на ЗАЭС тем, кто не заключил договор с российской эксплуатирующей организацией.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
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РоссияМАГАТЭВ миреВенаМоскваРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)
 
 
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