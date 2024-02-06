https://ria.ru/20240206/grossi-1925605165.html

Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе

Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе - РИА Новости, 06.02.2024

Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что посетит Москву на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию на... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T09:27

2024-02-06T09:27

2024-02-06T10:44

россия

магатэ

в мире

вена

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рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

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ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что посетит Москву на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС.Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Гросси посетит Москву в середине февраля."Необходим диалог, поэтому на следующей неделе я буду находиться в России", - заявил он в эфире французской радиостанции RFI.При этом фактически в Россию Гросси прибудет уже на этой неделе. В среду он посетит с инспекцией Запорожскую АЭС, находящуюся на территории вошедшей в состав РФ по итогам референдума сентября 2022 года Запорожской области.Гендиректор сообщил, что около ста работников ЗАЭС отказались подписывать контракт с новой российской компанией, которая будет эксплуатировать станцию.Ранее сообщалось, что с 1 февраля будет заблокирован доступ на ЗАЭС тем, кто не заключил договор с российской эксплуатирующей организацией.

https://ria.ru/20240203/zaes-1925219601.html

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