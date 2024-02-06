https://ria.ru/20240206/grossi-1925605165.html
Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе
Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе - РИА Новости, 06.02.2024
Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что посетит Москву на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию на... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T09:27
2024-02-06T09:27
2024-02-06T10:44
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ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что посетит Москву на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС.Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Гросси посетит Москву в середине февраля."Необходим диалог, поэтому на следующей неделе я буду находиться в России", - заявил он в эфире французской радиостанции RFI.При этом фактически в Россию Гросси прибудет уже на этой неделе. В среду он посетит с инспекцией Запорожскую АЭС, находящуюся на территории вошедшей в состав РФ по итогам референдума сентября 2022 года Запорожской области.Гендиректор сообщил, что около ста работников ЗАЭС отказались подписывать контракт с новой российской компанией, которая будет эксплуатировать станцию.Ранее сообщалось, что с 1 февраля будет заблокирован доступ на ЗАЭС тем, кто не заключил договор с российской эксплуатирующей организацией.
https://ria.ru/20240203/zaes-1925219601.html
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россия, магатэ, в мире, вена, москва, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат)
Россия, МАГАТЭ, В мире, Вена, Москва, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат)
Гендиректор МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе
Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Россию на следующей неделе
ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
заявил, что посетит Москву на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС.
Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Гросси посетит Москву в середине февраля.
«
"Необходим диалог, поэтому на следующей неделе я буду находиться в России", - заявил он в эфире французской радиостанции RFI.
При этом фактически в Россию Гросси прибудет уже на этой неделе. В среду он посетит с инспекцией Запорожскую АЭС, находящуюся на территории вошедшей в состав РФ по итогам референдума сентября 2022 года Запорожской области.
Гендиректор сообщил, что около ста работников ЗАЭС отказались подписывать контракт с новой российской компанией, которая будет эксплуатировать станцию.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля будет заблокирован доступ на ЗАЭС тем, кто не заключил договор с российской эксплуатирующей организацией.
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