https://ria.ru/20240206/feyki-1925648558.html
Комитет Совфеда поддержал закон о конфискации имущества за фейки об армии
Комитет Совфеда поддержал закон о конфискации имущества за фейки об армии - РИА Новости, 06.02.2024
Комитет Совфеда поддержал закон о конфискации имущества за фейки об армии
Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению закон о конфискации имущества за недостоверную... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:22
2024-02-06T12:22
2024-02-06T12:46
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению закон о конфискации имущества за недостоверную информацию о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению экстремистской деятельности, сообщил корреспондент РИА Новости.Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, сказано в тексте документа.В пояснительной записке отмечается, что для пресечения финансирования преступлений и другой деятельности, направленной против безопасности России, в УК предлагают внести механизм, предусматривающий конфискацию денег, ценностей и другого имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.В инициативе речь идет не о "любых деньгах или имуществе", а именно о тех, которые нажиты преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности, и оба эти обстоятельства необходимо обязательно доказать. Кроме того, речь идет об изъятии орудий совершения преступления.Инициатива также предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, направленную против страны, за публичные оскорбления и дискредитацию армии.
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совет федерации рф, вооруженные силы рф, жилье, россия
Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ, Жилье, Россия
Комитет Совфеда поддержал закон о конфискации имущества за фейки об армии
Комитет СФ рекомендовал к одобрению закон о конфискации имущества за фейки о ВС
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению закон о конфискации имущества за недостоверную информацию о Вооруженных силах России и призывы к осуществлению экстремистской деятельности, сообщил корреспондент РИА Новости.
Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, сказано в тексте документа.
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В пояснительной записке отмечается, что для пресечения финансирования преступлений и другой деятельности, направленной против безопасности России, в УК предлагают внести механизм, предусматривающий конфискацию денег, ценностей и другого имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.
В инициативе речь идет не о "любых деньгах или имуществе", а именно о тех, которые нажиты преступным путем, используются для финансирования незаконной деятельности, и оба эти обстоятельства необходимо обязательно доказать. Кроме того, речь идет об изъятии орудий совершения преступления.
Инициатива также предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, направленную против страны, за публичные оскорбления и дискредитацию армии.
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