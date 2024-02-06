https://ria.ru/20240206/evrosoyuz-1925708886.html

Еврокомиссия привлекла Украину к разработке своей стратегии ОПК

Еврокомиссия привлекла Украину к разработке своей стратегии ОПК - РИА Новости, 06.02.2024

Еврокомиссия привлекла Украину к разработке своей стратегии ОПК

Еврокомиссия привлекла Украину к разработке стратегии ЕС по оборонной промышленности, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T15:11

2024-02-06T15:11

2024-02-06T15:12

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сергей лавров

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Еврокомиссия привлекла Украину к разработке стратегии ЕС по оборонной промышленности, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "Поскольку мы смотрим в будущее, мы должны думать об оборонных способностях Украины как о наших собственных, мы должны думать об оборонной промышленности Украины как о части нашей собственной оборонной индустрии. Поэтому мы вовлекли Украину в подготовку нашей Стратегии по оборонной промышленности. Это первый шаг, который должен привести к интеграции Украины в наши оборонные программы", - сказала она на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Глава Еврокомиссии в сентябре прошлого года обещала представить проект Стратегии ЕС по оборонной промышленности для поддержки сектора и наращивания производства необходимого оборудования. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240206/evrosoyuz-1925683354.html

https://ria.ru/20240206/evrosoyuz-1925701645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, страсбург, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, еврокомиссия, нато, евросоюз