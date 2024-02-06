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Матвиенко заявила, что европейцы тайно закупают энергоносители из России - РИА Новости, 06.02.2024
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17:48 06.02.2024 (обновлено: 18:12 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/energonositeli-1925763151.html
Матвиенко заявила, что европейцы тайно закупают энергоносители из России
Матвиенко заявила, что европейцы тайно закупают энергоносители из России - РИА Новости, 06.02.2024
Матвиенко заявила, что европейцы тайно закупают энергоносители из России
Российские энергоносители пользуются спросом в мире, да и некоторые европейские государства втихаря, через третьи каналы все равно закупают нефть и газ РФ,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:48
2024-02-06T18:12
экономика
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
санкции в отношении россии
цены на нефть
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Российские энергоносители пользуются спросом в мире, да и некоторые европейские государства втихаря, через третьи каналы все равно закупают нефть и газ РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Отказавшись от поставок из России, европейские страны хотели наказать нас, но в итоге, как и во многих других сферах, нанесли удар по собственной экономике", - сказала политик в ходе "Открытого диалога" с участием вице-премьера РФ Александра Новака. По словам Матвиенко, благодаря грамотным действиям правительства России, удалось сформировать перспективную и дружественную географию поставок нефти, газа и нефтепродуктов. "Это и Азиатско-Тихоокеанский регион, страны глобального Юга, другие. Да и некоторые европейские государства втихаря, не оглашая, через третьи или четвертые каналы все равно закупают и нефть, и газ (России). Только об этом не говорят", - добавила она. По мнению спикера, эту работу – по поставкам энергоносителей - нужно продолжать, учитывая, что большинство государств мира заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Матвиенко отметила, что Россия сталкивается с препятствиями в логистике, в страховании, отсутствии достаточного количества судов. "Мы все умеем преодолевать, нужно и дальше действовать в таком же духе", - считает политик.Сенатор также отметила, что была принята концепция развития водородной энергетики, подписаны соглашения о сотрудничестве между государством и рядом наших крупнейших компаний. "Если необходимы дополнительные законодательные решения для развития этой отрасли, сенаторы готовы подключиться", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
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экономика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, санкции в отношении россии, цены на нефть
Экономика, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Санкции в отношении России, Цены на нефть
Матвиенко заявила, что европейцы тайно закупают энергоносители из России

Матвиенко: ЕС через третьи страны продолжает закупать энергоносители из России

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Российские энергоносители пользуются спросом в мире, да и некоторые европейские государства втихаря, через третьи каналы все равно закупают нефть и газ РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Отказавшись от поставок из России, европейские страны хотели наказать нас, но в итоге, как и во многих других сферах, нанесли удар по собственной экономике", - сказала политик в ходе "Открытого диалога" с участием вице-премьера РФ Александра Новака.
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По словам Матвиенко, благодаря грамотным действиям правительства России, удалось сформировать перспективную и дружественную географию поставок нефти, газа и нефтепродуктов. "Это и Азиатско-Тихоокеанский регион, страны глобального Юга, другие. Да и некоторые европейские государства втихаря, не оглашая, через третьи или четвертые каналы все равно закупают и нефть, и газ (России). Только об этом не говорят", - добавила она.
По мнению спикера, эту работу – по поставкам энергоносителей - нужно продолжать, учитывая, что большинство государств мира заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Матвиенко отметила, что Россия сталкивается с препятствиями в логистике, в страховании, отсутствии достаточного количества судов. "Мы все умеем преодолевать, нужно и дальше действовать в таком же духе", - считает политик.
Сенатор также отметила, что была принята концепция развития водородной энергетики, подписаны соглашения о сотрудничестве между государством и рядом наших крупнейших компаний. "Если необходимы дополнительные законодательные решения для развития этой отрасли, сенаторы готовы подключиться", - сказала Матвиенко.
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ЭкономикаРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСанкции в отношении РоссииЦены на нефть
 
 
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