https://ria.ru/20240206/energonositeli-1925763151.html

Матвиенко заявила, что европейцы тайно закупают энергоносители из России

Матвиенко заявила, что европейцы тайно закупают энергоносители из России - РИА Новости, 06.02.2024

Матвиенко заявила, что европейцы тайно закупают энергоносители из России

Российские энергоносители пользуются спросом в мире, да и некоторые европейские государства втихаря, через третьи каналы все равно закупают нефть и газ РФ,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:48

2024-02-06T17:48

2024-02-06T18:12

экономика

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

санкции в отношении россии

цены на нефть

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Российские энергоносители пользуются спросом в мире, да и некоторые европейские государства втихаря, через третьи каналы все равно закупают нефть и газ РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Отказавшись от поставок из России, европейские страны хотели наказать нас, но в итоге, как и во многих других сферах, нанесли удар по собственной экономике", - сказала политик в ходе "Открытого диалога" с участием вице-премьера РФ Александра Новака. По словам Матвиенко, благодаря грамотным действиям правительства России, удалось сформировать перспективную и дружественную географию поставок нефти, газа и нефтепродуктов. "Это и Азиатско-Тихоокеанский регион, страны глобального Юга, другие. Да и некоторые европейские государства втихаря, не оглашая, через третьи или четвертые каналы все равно закупают и нефть, и газ (России). Только об этом не говорят", - добавила она. По мнению спикера, эту работу – по поставкам энергоносителей - нужно продолжать, учитывая, что большинство государств мира заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Матвиенко отметила, что Россия сталкивается с препятствиями в логистике, в страховании, отсутствии достаточного количества судов. "Мы все умеем преодолевать, нужно и дальше действовать в таком же духе", - считает политик.Сенатор также отметила, что была принята концепция развития водородной энергетики, подписаны соглашения о сотрудничестве между государством и рядом наших крупнейших компаний. "Если необходимы дополнительные законодательные решения для развития этой отрасли, сенаторы готовы подключиться", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, санкции в отношении россии, цены на нефть