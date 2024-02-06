https://ria.ru/20240206/elektrik-1925748706.html

В отеле в центре Петербурга электрика раздавило лифтом

В отеле в центре Петербурга электрика раздавило лифтом - РИА Новости, 06.02.2024

В отеле в центре Петербурга электрика раздавило лифтом

Электрик, чинивший лифт в отеле в центре Петербурга, погиб, СК и прокуратура ведут проверку. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:46

2024-02-06T16:46

2024-02-06T16:46

происшествия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Электрик, чинивший лифт в отеле в центре Петербурга, погиб, СК и прокуратура ведут проверку. "Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 6 февраля 2024 года в отеле, расположенном на улице Профессора Ивашенцова, тела 56-летнего работника", - сообщает пресс-служба городского главка СК РФ, не приводя иных подробностей. Источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что им поступила информация о гибели электрика, чинившего лифт. "Выезжали на место по поводу трупа мужчины. Предположительно, ему раздавило голову кабиной. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов", - отметил собеседник агентства. В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга добавили, что ведомство контролирует ход и результаты доследственной проверки. "В настоящее время осматривается место происшествия в отеле, устанавливаются и опрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы", - сказали в прокуратуре.

https://ria.ru/20240117/delo-1921934799.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург