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В отеле в центре Петербурга электрика раздавило лифтом
В отеле в центре Петербурга электрика раздавило лифтом - РИА Новости, 06.02.2024
В отеле в центре Петербурга электрика раздавило лифтом
Электрик, чинивший лифт в отеле в центре Петербурга, погиб, СК и прокуратура ведут проверку. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:46
2024-02-06T16:46
2024-02-06T16:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Электрик, чинивший лифт в отеле в центре Петербурга, погиб, СК и прокуратура ведут проверку. "Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 6 февраля 2024 года в отеле, расположенном на улице Профессора Ивашенцова, тела 56-летнего работника", - сообщает пресс-служба городского главка СК РФ, не приводя иных подробностей. Источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что им поступила информация о гибели электрика, чинившего лифт. "Выезжали на место по поводу трупа мужчины. Предположительно, ему раздавило голову кабиной. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов", - отметил собеседник агентства. В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга добавили, что ведомство контролирует ход и результаты доследственной проверки. "В настоящее время осматривается место происшествия в отеле, устанавливаются и опрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы", - сказали в прокуратуре.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В отеле в центре Петербурга электрика раздавило лифтом
В отеле на улице Профессора Ивашенцова в Петербурге электрика раздавило лифтом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев - РИА Новости.
Электрик, чинивший лифт в отеле в центре Петербурга, погиб, СК
и прокуратура ведут проверку.
«
"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения 6 февраля 2024 года в отеле, расположенном на улице Профессора Ивашенцова, тела 56-летнего работника", - сообщает пресс-служба городского главка СК РФ, не приводя иных подробностей.
Источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что им поступила информация о гибели электрика, чинившего лифт. "Выезжали на место по поводу трупа мужчины. Предположительно, ему раздавило голову кабиной. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов", - отметил собеседник агентства.
В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга добавили, что ведомство контролирует ход и результаты доследственной проверки. "В настоящее время осматривается место происшествия в отеле, устанавливаются и опрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы", - сказали в прокуратуре.
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