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Эквадор заявил о предоставлении сведений для снятия запрета на ввоз бананов - РИА Новости, 07.02.2024
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19:10 06.02.2024 (обновлено: 01:15 07.02.2024)
https://ria.ru/20240206/ekvador-1925788067.html
Эквадор заявил о предоставлении сведений для снятия запрета на ввоз бананов
Эквадор заявил о предоставлении сведений для снятия запрета на ввоз бананов - РИА Новости, 07.02.2024
Эквадор заявил о предоставлении сведений для снятия запрета на ввоз бананов
Эквадор предоставил техническое обоснование, чтобы российское фитосанитарное ведомство могло пересмотреть ограничение на импорт бананов, заявила министр внешней РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-06T19:10
2024-02-07T01:15
экономика
эквадор
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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КИТО, 6 фев — РИА Новости. Эквадор предоставил техническое обоснование, чтобы российское фитосанитарное ведомство могло пересмотреть ограничение на импорт бананов, заявила министр внешней торговли страны Сонсолес Гарсия в интервью телеканалу Ecuavisa."Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов", — подчеркнула она.Глава ведомства добавила, что российской стороне передали все необходимые документы. По словам министра, первые уведомления из Москвы о наличии в продукции мухи-горбатки появились в 2018 году. Она отметила, что с тех пор Агентство по фитосанитарному и зоосанитарному контролю при Минсельхозе Эквадора (Agrocalidad) приняло нужные меры.В понедельник это ведомство сообщило, что "муха-горбатка не является сельскохозяйственным вредителем бананов, не нападает на посевы и не поражает их".В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых нашли муху-горбатку, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.
https://ria.ru/20240112/ekvador-1920848637.html
https://ria.ru/20240205/banany-1925539237.html
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экономика, эквадор, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Эквадор, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Эквадор заявил о предоставлении сведений для снятия запрета на ввоз бананов

Гарсия: Эквадор передал РФ обоснование для снятия ограничений на импорт бананов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБананы
Бананы - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бананы. Архивное фото
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КИТО, 6 фев — РИА Новости. Эквадор предоставил техническое обоснование, чтобы российское фитосанитарное ведомство могло пересмотреть ограничение на импорт бананов, заявила министр внешней торговли страны Сонсолес Гарсия в интервью телеканалу Ecuavisa.
«
"Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов", — подчеркнула она.
Бананы - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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12 января, 06:07
Глава ведомства добавила, что российской стороне передали все необходимые документы. По словам министра, первые уведомления из Москвы о наличии в продукции мухи-горбатки появились в 2018 году. Она отметила, что с тех пор Агентство по фитосанитарному и зоосанитарному контролю при Минсельхозе Эквадора (Agrocalidad) приняло нужные меры.
В понедельник это ведомство сообщило, что "муха-горбатка не является сельскохозяйственным вредителем бананов, не нападает на посевы и не поражает их".
В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых нашли муху-горбатку, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.
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ЭкономикаЭквадорРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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