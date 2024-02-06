https://ria.ru/20240206/drony-1925796095.html
Два украинских дрона атаковали белгородское село
Два украинских дрона атаковали белгородское село - РИА Новости, 06.02.2024
Два украинских дрона атаковали белгородское село
Два украинских беспилотника атаковали село Волоконовка Чернянского района, один из них повредил инфраструктурный объект, сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:43
2024-02-06T19:43
2024-02-06T19:43
специальная военная операция на украине
происшествия
чернянский район
белгородская область
губкинский
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Два украинских беспилотника атаковали село Волоконовка Чернянского района, один из них повредил инфраструктурный объект, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Волоконовка Чернянского района подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. В результате падения первого с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Второй БПЛА был уничтожен в воздухе", - написал губернатор.По его словам, на месте работают оперативные и аварийные службы работают. Согласно сводке губернатора за 5 февраля, село Волоконовка в понедельник подверглось атаке с помощью трех БПЛА. В результате падения одного из беспилотников с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте, после падения еще двух БПЛА повреждений нет. Чернянский район находится в северо-восточной части Белгородской области и граничит со Старооскольским, Корочанским, Новооскольским, Губкинским и Красненским районами.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чернянский район, белгородская область, губкинский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Чернянский район, Белгородская область, Губкинский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Два украинских дрона атаковали белгородское село
Гладков: БПЛА ВСУ атаковали белгородское село, поврежден инфраструктурный объект