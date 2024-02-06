https://ria.ru/20240206/drony-1925796095.html

Два украинских дрона атаковали белгородское село

Два украинских дрона атаковали белгородское село - РИА Новости, 06.02.2024

Два украинских дрона атаковали белгородское село

Два украинских беспилотника атаковали село Волоконовка Чернянского района, один из них повредил инфраструктурный объект, сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T19:43

2024-02-06T19:43

2024-02-06T19:43

специальная военная операция на украине

происшествия

чернянский район

белгородская область

губкинский

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585145455_0:655:1440:1465_1920x0_80_0_0_8657c0771d15945afd11fbeb87e714cb.jpg

БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Два украинских беспилотника атаковали село Волоконовка Чернянского района, один из них повредил инфраструктурный объект, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Село Волоконовка Чернянского района подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. В результате падения первого с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Второй БПЛА был уничтожен в воздухе", - написал губернатор.По его словам, на месте работают оперативные и аварийные службы работают. Согласно сводке губернатора за 5 февраля, село Волоконовка в понедельник подверглось атаке с помощью трех БПЛА. В результате падения одного из беспилотников с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте, после падения еще двух БПЛА повреждений нет. Чернянский район находится в северо-восточной части Белгородской области и граничит со Старооскольским, Корочанским, Новооскольским, Губкинским и Красненским районами.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

чернянский район

белгородская область

губкинский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, чернянский район, белгородская область, губкинский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины