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Вице-губернатор Петербурга, отвечающий за энергетику, ушел с поста

Вице-губернатор Петербурга, отвечающий за энергетику, ушел с поста - РИА Новости, 06.02.2024

Вице-губернатор Петербурга, отвечающий за энергетику, ушел с поста

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль освобожден от должности по собственному желанию, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:20

2024-02-06T17:20

2024-02-06T17:25

политика

санкт-петербург

александр беглов

кирилл поляков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль освобожден от должности по собственному желанию, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об освобождении вице-губернатора Сергея Дрегваля от должности по собственному желанию", - говорится в сообщении. Сегодня последний день его работы в Смольном. Отмечается, что входивший в сферу ответственности Дрегваля блок временно переходит под управление вице-губернатора Кирилла Полякова. Дрегваль в 2021 году был назначен на должность вице-губернатора. Он координировал деятельность комитета по энергетике и инженерному обеспечению и комитета по тарифам.

https://ria.ru/20240123/mer-1923079267.html

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политика, санкт-петербург, александр беглов, кирилл поляков