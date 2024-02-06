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Вице-губернатор Петербурга, отвечающий за энергетику, ушел с поста - РИА Новости, 06.02.2024
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17:20 06.02.2024 (обновлено: 17:25 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/dregval-1925757194.html
Вице-губернатор Петербурга, отвечающий за энергетику, ушел с поста
Вице-губернатор Петербурга, отвечающий за энергетику, ушел с поста - РИА Новости, 06.02.2024
Вице-губернатор Петербурга, отвечающий за энергетику, ушел с поста
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль освобожден от должности по собственному желанию, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:20
2024-02-06T17:25
политика
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль освобожден от должности по собственному желанию, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об освобождении вице-губернатора Сергея Дрегваля от должности по собственному желанию", - говорится в сообщении. Сегодня последний день его работы в Смольном. Отмечается, что входивший в сферу ответственности Дрегваля блок временно переходит под управление вице-губернатора Кирилла Полякова. Дрегваль в 2021 году был назначен на должность вице-губернатора. Он координировал деятельность комитета по энергетике и инженерному обеспечению и комитета по тарифам.
https://ria.ru/20240123/mer-1923079267.html
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политика, санкт-петербург, александр беглов, кирилл поляков
Политика, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Кирилл Поляков
Вице-губернатор Петербурга, отвечающий за энергетику, ушел с поста

Вице-губернатор Петербурга Дрегваль, отвечающий за энергетику, ушел с поста

© Сергей Дрегваль/ВконтактеСергей Дрегваль
Сергей Дрегваль
© Сергей Дрегваль/Вконтакте
Сергей Дрегваль. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль освобожден от должности по собственному желанию, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«
"Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об освобождении вице-губернатора Сергея Дрегваля от должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
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Сегодня последний день его работы в Смольном.
Отмечается, что входивший в сферу ответственности Дрегваля блок временно переходит под управление вице-губернатора Кирилла Полякова.
Дрегваль в 2021 году был назначен на должность вице-губернатора. Он координировал деятельность комитета по энергетике и инженерному обеспечению и комитета по тарифам.
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