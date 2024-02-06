https://ria.ru/20240206/donbass-1925592239.html

В ЛНР нашли документы о намеренном уничтожении Киевом лесов в Донбассе

В ЛНР нашли документы о намеренном уничтожении Киевом лесов в Донбассе - РИА Новости, 06.02.2024

В ЛНР нашли документы о намеренном уничтожении Киевом лесов в Донбассе

Найденные на освобожденных территориях в ЛНР документы и уголовные дела свидетельствуют о намеренном уничтожении лесов в Донбассе, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T06:45

2024-02-06T06:45

2024-02-06T15:35

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СЕВЕРОДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. Найденные на освобожденных территориях в ЛНР документы и уголовные дела свидетельствуют о намеренном уничтожении лесов в Донбассе, рассказали РИА Новости сотрудники силовых ведомств региона."На территории прокуратуры города Северодонецка был обнаружен ряд документов и уголовных дел, которые доказывали причастность украинской власти к поджогам лесов (на подконтрольной на тот момент Киеву территории Донбасса. — Прим. ред.) и летом 2020 года, и в сентябре-октябре того же 2020 года", — сообщила собеседница агентства.В уголовных делах, которые завела Луганская областная прокуратура, ранее действовавшая на подконтрольной Киеву территории, содержится большое количество фактов и свидетельств, что с помощью таких поджогов власти Украины пытались скрыть массовую вырубку в Северодонецком и Станично-Луганском районах и продажу леса за границу, отметила собеседница агентства. При этом, по ее словам, киевский режим не считался даже с человеческими жертвами от пожаров.Эти данные подтверждают и местные жители. "Они (неизвестные люди. — Прим. ред.) брали пластиковые бутылки и подвешивали на сосны, потому что люди видели, когда лес горел, как клубнями выкатывались оттуда шары (огненные шары в результате горения, предположительно, бензина. — Прим. ред.)", — рассказал РИА Новости житель села Боровское Виталий.Несколько свидетелей сообщили о серии взрывов в разных местах в лесу, хотя в то время там не велись боевые действия. Согласно расшифровкам звонков пострадавших от пожаров диспетчерам, пожарным в первые сутки не давали команд тушить ни дома, ни леса."Девочки, у меня в Смоляниново (населенный пункт Северодонецкой агломерации. — Прим. ред.) ад кромешный, 64-я часть Лисичанск (пожарная часть. — Прим. ред.) стоит на обочине, "хлопают" травку, через дорогу горят улицы. Они ничего не делают, посылают людей подальше, пожалуйста, помогите", — говорится в расшифровке разговора местной жительницы с диспетчером пожарной службы.Согласно материалам уголовного дела, в этих пожарах 21 человек погиб, более 600 получили ранения и травмы разной степени тяжести, ущерб оценивается в десятки миллионов гривен.В конце января 2024 года глава ЛНР Леонид Пасечник ввел в нескольких населенных пунктах региона режим ЧС из-за подъема талых и грунтовых вод, в результате которых оказались подтоплены дома в Станично-Луганском районе и ряде сел Северодонецкой агломерации. Согласно свидетельствам местных жителей, грунтовые воды начали подниматься после 2020 года из-за массовых вырубок леса и последовавших за ними лесных пожаров. Хвойные леса в этом районе служили естественной дренажной системой. Сейчас власти ЛНР принимают меры для предотвращения дальнейшего подъема вод.

https://ria.ru/20231030/dokumenty-1906060556.html

https://ria.ru/20240201/transplantologi-1924714609.html

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в мире, луганская народная республика, киев, леонид пасечник, донбасс