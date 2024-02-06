Украинские войска атаковали дронами село Каменка в Херсонской области
Сальдо: ВСУ атаковали дронами село в Херсонской области, 7 беспилотников сбиты
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами село Каменка в Херсонской области, семь из них сбиты, один повредил здание школы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"Боевики украинских вооруженных формирований сегодня совершили террористическое нападение на село Каменка Каховского муниципального округа с помощью FPV-дронов. Наши военные сбили семь дронов, один взорвался, повредив несколько окон в школе", - написал Сальдо.
По его словам, пострадавших нет, военные находятся наготове.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.