https://ria.ru/20240206/ataka-1925805141.html

Украинские войска атаковали дронами село Каменка в Херсонской области

Украинские войска атаковали дронами село Каменка в Херсонской области - РИА Новости, 06.02.2024

Украинские войска атаковали дронами село Каменка в Херсонской области

Украинские войска атаковали дронами село Каменка в Херсонской области, семь из них сбиты, один повредил здание школы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T21:15

2024-02-06T21:15

2024-02-06T21:15

специальная военная операция на украине

в мире

владимир сальдо

херсонская область

каменка

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами село Каменка в Херсонской области, семь из них сбиты, один повредил здание школы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Боевики украинских вооруженных формирований сегодня совершили террористическое нападение на село Каменка Каховского муниципального округа с помощью FPV-дронов. Наши военные сбили семь дронов, один взорвался, повредив несколько окон в школе", - написал Сальдо.По его словам, пострадавших нет, военные находятся наготове. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

херсонская область

каменка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир сальдо, херсонская область , каменка, россия