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Украинские войска атаковали дронами село Каменка в Херсонской области - РИА Новости, 06.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:15 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/ataka-1925805141.html
Украинские войска атаковали дронами село Каменка в Херсонской области
Украинские войска атаковали дронами село Каменка в Херсонской области - РИА Новости, 06.02.2024
Украинские войска атаковали дронами село Каменка в Херсонской области
Украинские войска атаковали дронами село Каменка в Херсонской области, семь из них сбиты, один повредил здание школы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T21:15
2024-02-06T21:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
херсонская область
каменка
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами село Каменка в Херсонской области, семь из них сбиты, один повредил здание школы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Боевики украинских вооруженных формирований сегодня совершили террористическое нападение на село Каменка Каховского муниципального округа с помощью FPV-дронов. Наши военные сбили семь дронов, один взорвался, повредив несколько окон в школе", - написал Сальдо.По его словам, пострадавших нет, военные находятся наготове. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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в мире, владимир сальдо, херсонская область , каменка, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Сальдо, Херсонская область , Каменка, Россия
Украинские войска атаковали дронами село Каменка в Херсонской области

Сальдо: ВСУ атаковали дронами село в Херсонской области, 7 беспилотников сбиты

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами село Каменка в Херсонской области, семь из них сбиты, один повредил здание школы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«
"Боевики украинских вооруженных формирований сегодня совершили террористическое нападение на село Каменка Каховского муниципального округа с помощью FPV-дронов. Наши военные сбили семь дронов, один взорвался, повредив несколько окон в школе", - написал Сальдо.
По его словам, пострадавших нет, военные находятся наготове.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир СальдоХерсонская областьКаменкаРоссия
 
 
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