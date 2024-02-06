https://ria.ru/20240206/aprel-1850146783.html
Выходные в апреле 2024 года: как будем работать и отдыхать
Как отдыхаем в апреле 2024: выходные дни и праздники
Выходные в апреле 2024 года: как будем работать и отдыхать
Как отдыхаем в апреле 2024 года, сколько рабочих и официальных выходных дней будет при пятидневной рабочей неделе, какие праздники отмечаются в России в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:46
2024-02-06T17:46
2024-02-06T17:46
общество
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календарь мероприятий
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Как отдыхаем в апреле 2024 года, сколько рабочих и официальных выходных дней будет при пятидневной рабочей неделе, какие праздники отмечаются в России в середине весны – в материале РИА Новости. Как отдыхаем в апрелеВ апреле 2024 года россиян, работающих на пятидневке, ожидают 7 стандартных выходных дней по субботам и воскресеньям: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 28. Отдых в честь Праздника Весны и Труда начнется с воскресенья 28 апреля и продлится четыре дня по 1 мая включительно.Согласно статье 112 Трудового кодекса правительство РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней имеет право перенести день отдыха. В этом году было решено перенести выходной день с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля, в результате россиян ждет шестидневная рабочая неделя и четыре выходных дня подряд.Выходные дниВторой весенний месяц богат и на памятные даты. 2 апреля – День единения народов Беларуси и России, а также Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. 6 апреля свой праздник отметят работники следственных органов МВД РФ. 7 апреля – Всемирный день здоровья. 12 апреля вспоминают о первом полете Юрия Гагарина в космос. 18 апреля объявлен Всемирным днем радиолюбителя. 20 апреля отмечается Национальный день донора в России. На 23 апреля приходится Всемирный день книги и авторского права. 25 апреля верующие отмечают Радоницу, а еще это Международный день ДНК. 28 апреля – Всемирный день охраны труда, а 30 числа в России чествуют сотрудников пожарной охраны.Производственный календарьОфициальные рабочие и выходные дни в апреле 2024 года отражены в производственном календаре России, который ежегодно утверждает правительство РФ. В нем содержатся данные, которые используют бухгалтера и персонал отдела кадров для расчета заработной платы и начисления отпускных. В соответствии с производственным календарем сотрудники могут планировать свой отпуск, чтобы выбрать лучший период и не потерять в оплате.Сколько рабочих днейВсего в апреле при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными будет 21 рабочий день. А для тех, у кого рабочая неделя составляет шесть дней – 24.Норма рабочего времени в апрелеНормы рабочих часов в месяце для сотрудников в 2024 году рассчитываются по правилам, основанным на положениях Трудового кодекса РФ. Так, согласно ст. 91 ТК РФ продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов, как для пятидневки, так и для шестидневки.Нормы рабочего времени для трудящихся на пятидневке в апреле следующие:Когда выгодно взять отпуск в апрелеС финансовой точки зрения апрель для отпуска. В нем 21 рабочий день, больше их только в июле (23), октябре (23) и августе (22).Отпуск лучше всего начинать с пятницы или с субботы, а завершать по воскресеньям. Так есть возможность захватить больше выходных дней, за которые также начисляют отпускные. Заявление необходимо подать за две недели до даты начала отпуска. Работодатель обязан выплатить отпускную зарплату не позднее, чем за три дня до отдыха.
https://ria.ru/20221230/prazdniki-1842438310.html
https://ria.ru/20220901/prazdniki-1813726758.html
https://ria.ru/20240205/prazdniki-1916753876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, календарь мероприятий
Общество, Россия, Календарь мероприятий
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Как отдыхаем в апреле 2024 года, сколько рабочих и официальных выходных дней будет при пятидневной рабочей неделе, какие праздники отмечаются в России в середине весны – в материале РИА Новости.
В апреле 2024 года россиян, работающих на пятидневке, ожидают 7 стандартных выходных дней по субботам и воскресеньям: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 28. Отдых в честь Праздника Весны и Труда начнется с воскресенья 28 апреля и продлится четыре дня по 1 мая включительно.
Согласно статье 112
Трудового кодекса правительство РФ
при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней имеет право перенести день отдыха. В этом году было решено перенести выходной день с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля, в результате россиян ждет шестидневная рабочая неделя и четыре выходных дня подряд.
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Второй весенний месяц богат и на памятные даты. 2 апреля – День единения народов Беларуси и России, а также Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. 6 апреля свой праздник отметят работники следственных органов МВД РФ. 7 апреля – Всемирный день здоровья. 12 апреля вспоминают о первом полете Юрия Гагарина в космос. 18 апреля объявлен Всемирным днем радиолюбителя. 20 апреля отмечается Национальный день донора в России. На 23 апреля приходится Всемирный день книги и авторского права. 25 апреля верующие отмечают Радоницу, а еще это Международный день ДНК. 28 апреля – Всемирный день охраны труда, а 30 числа в России чествуют сотрудников пожарной охраны.
Производственный календарь
Официальные рабочие и выходные дни в апреле 2024 года отражены в производственном календаре
России, который ежегодно утверждает правительство РФ. В нем содержатся данные, которые используют бухгалтера и персонал отдела кадров для расчета заработной платы и начисления отпускных. В соответствии с производственным календарем
сотрудники могут планировать свой отпуск
, чтобы выбрать лучший период и не потерять в оплате.
Всего в апреле при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными будет 21 рабочий день. А для тех, у кого рабочая неделя составляет шесть дней – 24.
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Норма рабочего времени в апреле
Нормы рабочих часов в месяце для сотрудников в 2024 году рассчитываются по правилам, основанным на положениях Трудового кодекса РФ. Так, согласно ст. 91 ТК РФ продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов, как для пятидневки, так и для шестидневки.
Нормы рабочего времени для трудящихся на пятидневке в апреле следующие:
- 168 часов — при 40-часовой рабочей неделе;
- 151,2 часа — при загруженности 36 часов в неделю;
- 100,8 часов, если трудиться 24 часа в неделю.
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Когда выгодно взять отпуск в апреле
С финансовой точки зрения апрель для отпуска. В нем 21 рабочий день, больше их только в июле (23), октябре (23) и августе (22).
Отпуск лучше всего начинать с пятницы или с субботы, а завершать по воскресеньям. Так есть возможность захватить больше выходных дней, за которые также начисляют отпускные. Заявление необходимо подать за две недели до даты начала отпуска. Работодатель обязан выплатить отпускную зарплату не позднее, чем за три дня до отдыха.