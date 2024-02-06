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Матвиенко призвала обеспечить АПК доступным топливом в условиях посевной
Матвиенко призвала обеспечить АПК доступным топливом в условиях посевной - РИА Новости, 06.02.2024
Матвиенко призвала обеспечить АПК доступным топливом в условиях посевной
Нужно обеспечить наших аграриев доступным топливом в условиях весенней посевной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, напомнив о проблемах с ГСМ в России РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T19:01
2024-02-06T19:01
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Нужно обеспечить наших аграриев доступным топливом в условиях весенней посевной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, напомнив о проблемах с ГСМ в России в прошлом году. "Еще одна актуальная тема касается цен на нефтепродукты внутри страны. Она очень чувствительная для бизнеса, для промки (промышленности - ред.), для граждан, для сельхозпроизводителей. Совсем скоро начнется весенняя посевная кампания. И наши аграрии должны быть обеспечены доступным топливом", - сказала политик в ходе "Открытого диалога" с участием вице-премьера РФ Александра Новака. Сенатор отметила, что одной из причин роста цен и проблем с топливом для АПК летом прошлого года стало закрытие ряда нефтеперерабатывающих заводов на плановый ремонт, другие были причины. "Надо отдать должное, Александр Валентинович активно включился, оперативно отработал, ситуацию удалось поправить", - добавила она. По словам Матвиенко, хотелось бы узнать, какие меры сейчас принимаются, "чтобы подобная ситуация не повторилась".
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РИА Новости
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РИА Новости
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твой бизнес – новости, россия, валентина матвиенко, александр новак, совет федерации рф
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Валентина Матвиенко, Александр Новак, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Нужно обеспечить наших аграриев доступным топливом в условиях весенней посевной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, напомнив о проблемах с ГСМ в России в прошлом году.
"Еще одна актуальная тема касается цен на нефтепродукты внутри страны. Она очень чувствительная для бизнеса, для промки (промышленности - ред.), для граждан, для сельхозпроизводителей. Совсем скоро начнется весенняя посевная кампания. И наши аграрии должны быть обеспечены доступным топливом", - сказала политик в ходе "Открытого диалога" с участием вице-премьера РФ Александра Новака
.
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Сенатор отметила, что одной из причин роста цен и проблем с топливом для АПК летом прошлого года стало закрытие ряда нефтеперерабатывающих заводов на плановый ремонт, другие были причины.
"Надо отдать должное, Александр Валентинович активно включился, оперативно отработал, ситуацию удалось поправить", - добавила она.
По словам Матвиенко, хотелось бы узнать, какие меры сейчас принимаются, "чтобы подобная ситуация не повторилась".