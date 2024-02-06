https://ria.ru/20240206/apk-1925778146.html

Матвиенко призвала обеспечить АПК доступным топливом в условиях посевной

Матвиенко призвала обеспечить АПК доступным топливом в условиях посевной - РИА Новости, 06.02.2024

Матвиенко призвала обеспечить АПК доступным топливом в условиях посевной

Нужно обеспечить наших аграриев доступным топливом в условиях весенней посевной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, напомнив о проблемах с ГСМ в России РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T19:01

2024-02-06T19:01

2024-02-06T19:01

твой бизнес

твой бизнес – новости

россия

валентина матвиенко

александр новак

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925781440_0:0:3514:1977_1920x0_80_0_0_e1ef548cb1bbd1d0e14e0dcf1a196a47.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Нужно обеспечить наших аграриев доступным топливом в условиях весенней посевной, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, напомнив о проблемах с ГСМ в России в прошлом году. "Еще одна актуальная тема касается цен на нефтепродукты внутри страны. Она очень чувствительная для бизнеса, для промки (промышленности - ред.), для граждан, для сельхозпроизводителей. Совсем скоро начнется весенняя посевная кампания. И наши аграрии должны быть обеспечены доступным топливом", - сказала политик в ходе "Открытого диалога" с участием вице-премьера РФ Александра Новака. Сенатор отметила, что одной из причин роста цен и проблем с топливом для АПК летом прошлого года стало закрытие ряда нефтеперерабатывающих заводов на плановый ремонт, другие были причины. "Надо отдать должное, Александр Валентинович активно включился, оперативно отработал, ситуацию удалось поправить", - добавила она. По словам Матвиенко, хотелось бы узнать, какие меры сейчас принимаются, "чтобы подобная ситуация не повторилась".

https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925759651.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, валентина матвиенко, александр новак, совет федерации рф