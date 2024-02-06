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Директору лагеря на Алтае, где отравились дети, грозит до двух лет колонии - РИА Новости, 06.02.2024
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11:33 06.02.2024 (обновлено: 11:38 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/altay-1925631728.html
Директору лагеря на Алтае, где отравились дети, грозит до двух лет колонии
Директору лагеря на Алтае, где отравились дети, грозит до двух лет колонии - РИА Новости, 06.02.2024
Директору лагеря на Алтае, где отравились дети, грозит до двух лет колонии
До 2 лет колонии грозит директору и владельцу оздоровительного лагеря, из-за которого 16 детей и 9 взрослых заразились кишечной инфекцией в Республике Алтай... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:33
2024-02-06T11:38
происшествия
здоровье - общество
республика алтай
чемальский район
россия
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БАРНАУЛ, 6 фев - РИА Новости. До 2 лет колонии грозит директору и владельцу оздоровительного лагеря, из-за которого 16 детей и 9 взрослых заразились кишечной инфекцией в Республике Алтай прошлым летом, сообщили в СУСК РФ по региону. По версии следствия, с 30 июля по 3 августа 2023 года на территории Чемальского района обвиняемый, являясь учредителем и директором ООО "Чемальское заречье" и единолично организуя отдых детей в спортивно-туристическом комплексе "Чемальская лагуна", "допустил множественные нарушения санитарно-эпидемиологических правил в пищеблоке и гостинице, повлекшие по неосторожности массовое заражение 16 несовершеннолетних, прибывших из Новосибирска на спортивную смену, и 9 работников комплекса возбудителем кишечной инфекции". Отмечается, что заболевших доставили в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь, а деятельность организации приостановили на 90 суток. "Следователями… завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего жителя Новосибирской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору", - отмечают в СУСК. В рамках статьи, по которой обвиняют директора лагеря, предусмотрено до 2 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240111/ekaterinburg-1920748759.html
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происшествия, здоровье - общество, республика алтай, чемальский район, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Республика Алтай, Чемальский район, Россия
Директору лагеря на Алтае, где отравились дети, грозит до двух лет колонии

СУСК: до 2 лет грозит директору лагеря на Алтае, где отравились 16 детей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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БАРНАУЛ, 6 фев - РИА Новости. До 2 лет колонии грозит директору и владельцу оздоровительного лагеря, из-за которого 16 детей и 9 взрослых заразились кишечной инфекцией в Республике Алтай прошлым летом, сообщили в СУСК РФ по региону.
По версии следствия, с 30 июля по 3 августа 2023 года на территории Чемальского района обвиняемый, являясь учредителем и директором ООО "Чемальское заречье" и единолично организуя отдых детей в спортивно-туристическом комплексе "Чемальская лагуна", "допустил множественные нарушения санитарно-эпидемиологических правил в пищеблоке и гостинице, повлекшие по неосторожности массовое заражение 16 несовершеннолетних, прибывших из Новосибирска на спортивную смену, и 9 работников комплекса возбудителем кишечной инфекции".
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Отмечается, что заболевших доставили в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь, а деятельность организации приостановили на 90 суток.
"Следователями… завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего жителя Новосибирской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору", - отмечают в СУСК.
В рамках статьи, по которой обвиняют директора лагеря, предусмотрено до 2 лет лишения свободы.
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