https://ria.ru/20240206/akter-1925817289.html

Умер чешский актер Карел Габл

Умер чешский актер Карел Габл - РИА Новости, 06.02.2024

Умер чешский актер Карел Габл

Известный чешский актер Карел Габл скончался на 88-м году жизни, он играл, в частности, в фильме "Амадей" Милоша Формана, а в СССР его узнали после участия в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T23:24

2024-02-06T23:24

2024-02-06T23:35

ссср

чехословакия

чехия

александр митта (рабинович)

милош форман

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ПРАГА, 6 фев – РИА Новости. Известный чешский актер Карел Габл скончался на 88-м году жизни, он играл, в частности, в фильме "Амадей" Милоша Формана, а в СССР его узнали после участия в картине "Сказка странствий" (1983) Александра Митты. О смерти артиста сообщило издание Echo 24. "Габл был весьма активным актером, снялся более чем в 100 фильмах и телесериалах, а также принял участие во многих спектаклях и мюзиклах на сценах пражских и провинциальных театров. Не только в тогдашней Чехословакии, а потом в Чехии, но и в других странах шли такие популярные картины и телесериалы с его участием как "Амадей", "Красавчик Губерт", "Принц Бахаи", "Дураки, водяные и мошенники", "Пан Тау". На театральных подмостках последней работой Габла стала главная роль Рэндла Патрика Макмёрфи в постановке "Пролетая над гнездом кукушки" в пражском театре Радека Брзобогатого", - написало издание. Признание советских кинозрителей Габл завоевал исполнением одной из ролей в фильме режиссера Александра Митты "Сказка странствий". Кроме того, он снялся в таких картинах, как "Соломенная шляпка", "Вешние воды" "Битва за Москву", "Соколово".

ссср

чехословакия

чехия

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ссср, чехословакия, чехия, александр митта (рабинович), милош форман