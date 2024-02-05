https://ria.ru/20240205/wildberries-1925394673.html

Wildberries усилит пожарную безопасность на складах, заявила глава компании

Wildberries усилит пожарную безопасность на складах, заявила глава компании - РИА Новости, 05.02.2024

Wildberries усилит пожарную безопасность на складах, заявила глава компании

Wildberries после происшествия на складе в Шушарах усилит пожарную безопасность на своих логистических объектах, там будут регулярно дежурить сотрудники МЧС,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T05:56

2024-02-05T05:56

2024-02-05T05:56

санкт-петербург

татьяна бакальчук

wildberries

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

россия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Wildberries после происшествия на складе в Шушарах усилит пожарную безопасность на своих логистических объектах, там будут регулярно дежурить сотрудники МЧС, увеличилось и число огнетушителей, рассказала в интервью РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук. Она отметила, что компания проконсультировалась со специалистами, они посоветовали дополнительно ко всем имеющимся мерам сделать пожарные дружины, либо заключить договоры с МЧС. "Понятное дело, что у нас есть система пожаротушения, насосы, сигнализации и так далее. Но мы хотим, чтобы люди непосредственно дежурили на всех складах. И вот сейчас уже практически на всех складах собираются дружины, либо заключаются договоры с подрядными организациями, и там на постоянной основе будут теперь дежурить люди – кадровые сотрудники МЧС, которые будут регулярно делать обходы. Это наша собственная инициатива. К тому же мы увеличили сверх нормы количество огнетушителей", - подчеркнула Бакальчук. Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье, 14 января. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240205/wildberries-1925393548.html

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санкт-петербург

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санкт-петербург, татьяна бакальчук, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия