https://ria.ru/20240205/wildberries-1925394673.html
Wildberries усилит пожарную безопасность на складах, заявила глава компании
Wildberries усилит пожарную безопасность на складах, заявила глава компании - РИА Новости, 05.02.2024
Wildberries усилит пожарную безопасность на складах, заявила глава компании
Wildberries после происшествия на складе в Шушарах усилит пожарную безопасность на своих логистических объектах, там будут регулярно дежурить сотрудники МЧС,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T05:56
2024-02-05T05:56
2024-02-05T05:56
санкт-петербург
татьяна бакальчук
wildberries
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921149098_0:72:2271:1349_1920x0_80_0_0_993a2af6736bb5c2ef188fd1376937b7.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Wildberries после происшествия на складе в Шушарах усилит пожарную безопасность на своих логистических объектах, там будут регулярно дежурить сотрудники МЧС, увеличилось и число огнетушителей, рассказала в интервью РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук. Она отметила, что компания проконсультировалась со специалистами, они посоветовали дополнительно ко всем имеющимся мерам сделать пожарные дружины, либо заключить договоры с МЧС. "Понятное дело, что у нас есть система пожаротушения, насосы, сигнализации и так далее. Но мы хотим, чтобы люди непосредственно дежурили на всех складах. И вот сейчас уже практически на всех складах собираются дружины, либо заключаются договоры с подрядными организациями, и там на постоянной основе будут теперь дежурить люди – кадровые сотрудники МЧС, которые будут регулярно делать обходы. Это наша собственная инициатива. К тому же мы увеличили сверх нормы количество огнетушителей", - подчеркнула Бакальчук. Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье, 14 января. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240205/wildberries-1925393548.html
https://ria.ru/20240205/wildberries-1925385137.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921149098_188:0:2083:1421_1920x0_80_0_0_caf68810d261208f0cd4324e3881b235.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, татьяна бакальчук, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, россия
Санкт-Петербург, Татьяна Бакальчук, Wildberries, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Россия
Wildberries усилит пожарную безопасность на складах, заявила глава компании
Бакальчук: Wildberries усилит безопасность на складах, там будет дежурить МЧС
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Wildberries после происшествия на складе в Шушарах усилит пожарную безопасность на своих логистических объектах, там будут регулярно дежурить сотрудники МЧС, увеличилось и число огнетушителей, рассказала в интервью РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук.
Она отметила, что компания проконсультировалась со специалистами, они посоветовали дополнительно ко всем имеющимся мерам сделать пожарные дружины, либо заключить договоры с МЧС.
Wildberries не планирует проводить ребрендинг
"Понятное дело, что у нас есть система пожаротушения, насосы, сигнализации и так далее. Но мы хотим, чтобы люди непосредственно дежурили на всех складах. И вот сейчас уже практически на всех складах собираются дружины, либо заключаются договоры с подрядными организациями, и там на постоянной основе будут теперь дежурить люди – кадровые сотрудники МЧС, которые будут регулярно делать обходы. Это наша собственная инициатива. К тому же мы увеличили сверх нормы количество огнетушителей", - подчеркнула Бакальчук.
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга
) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье, 14 января. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
В Wildberries рассказали, как запросить перерасчет за сгоревшие товары