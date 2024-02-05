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Бакальчук заявила, что сгоревший склад соответствовал нормам безопасности - РИА Новости, 05.02.2024
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04:31 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/wildberries-1925390958.html
Бакальчук заявила, что сгоревший склад соответствовал нормам безопасности
Бакальчук заявила, что сгоревший склад соответствовал нормам безопасности - РИА Новости, 05.02.2024
Бакальчук заявила, что сгоревший склад соответствовал нормам безопасности
Сгоревший склад Wildberries в Шушарах соответствовал всем нормам пожарной безопасности, оперативная эвакуация всех сотрудников служит тому подтверждением,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T04:31
2024-02-05T04:31
происшествия
россия
татьяна бакальчук
санкт-петербург
wildberries
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сгоревший склад Wildberries в Шушарах соответствовал всем нормам пожарной безопасности, оперативная эвакуация всех сотрудников служит тому подтверждением, рассказала в интервью РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук. "Склад точно соответствовал требованиям пожарной безопасности. И, собственно, то, что мы вовремя и организованно вывели тысячу с лишним человек, это говорит еще и о том, что у нас неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги. Все отработали синхронно, правильно и быстро. Это прямое доказательство того, что все было сделано по нормам", - объяснила она. Минпромторг считает странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, поскольку он не прошел все необходимые процедуры приемки, в связи с этим ожидаются дополнительные разбирательства, заявил в конце января статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Ранее РИА Новости в компании сообщали, что Wildberries получал ЗОС склада в Шушарах – это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности, отмечали в маркетплейсе. Согласно Градостроительному кодексу РФ, заключение органа государственного строительного надзора о соответствии (ЗОС) является одним из документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 13 января поручил возбудить по факту пожара уголовное дело.
https://ria.ru/20240205/wildberries-1925385137.html
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происшествия, россия, татьяна бакальчук, санкт-петербург, wildberries, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), александр бастрыкин, виктор евтухов
Происшествия, Россия, Татьяна Бакальчук, Санкт-Петербург, Wildberries, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Александр Бастрыкин, Виктор Евтухов
Бакальчук заявила, что сгоревший склад соответствовал нормам безопасности

Бакальчук: сгоревший склад Wildberries соответствовал всем нормам безопасности

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сгоревший склад Wildberries в Шушарах соответствовал всем нормам пожарной безопасности, оперативная эвакуация всех сотрудников служит тому подтверждением, рассказала в интервью РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук.
«
"Склад точно соответствовал требованиям пожарной безопасности. И, собственно, то, что мы вовремя и организованно вывели тысячу с лишним человек, это говорит еще и о том, что у нас неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги. Все отработали синхронно, правильно и быстро. Это прямое доказательство того, что все было сделано по нормам", - объяснила она.
Минпромторг считает странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, поскольку он не прошел все необходимые процедуры приемки, в связи с этим ожидаются дополнительные разбирательства, заявил в конце января статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Ранее РИА Новости в компании сообщали, что Wildberries получал ЗОС склада в Шушарах – это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности, отмечали в маркетплейсе.
Согласно Градостроительному кодексу РФ, заключение органа государственного строительного надзора о соответствии (ЗОС) является одним из документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 13 января поручил возбудить по факту пожара уголовное дело.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В Wildberries рассказали, как запросить перерасчет за сгоревшие товары
02:22
 
ПроисшествияРоссияТатьяна БакальчукСанкт-ПетербургWildberriesФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Александр БастрыкинВиктор Евтухов
 
 
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