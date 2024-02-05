https://ria.ru/20240205/wildberries-1925390958.html

Бакальчук заявила, что сгоревший склад соответствовал нормам безопасности

Бакальчук заявила, что сгоревший склад соответствовал нормам безопасности - РИА Новости, 05.02.2024

Бакальчук заявила, что сгоревший склад соответствовал нормам безопасности

Сгоревший склад Wildberries в Шушарах соответствовал всем нормам пожарной безопасности, оперативная эвакуация всех сотрудников служит тому подтверждением,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T04:31

2024-02-05T04:31

2024-02-05T04:31

происшествия

россия

татьяна бакальчук

санкт-петербург

wildberries

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

александр бастрыкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921163988_0:227:3133:1989_1920x0_80_0_0_3ae0eaf5da553f53be081948bfa89edd.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сгоревший склад Wildberries в Шушарах соответствовал всем нормам пожарной безопасности, оперативная эвакуация всех сотрудников служит тому подтверждением, рассказала в интервью РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук. "Склад точно соответствовал требованиям пожарной безопасности. И, собственно, то, что мы вовремя и организованно вывели тысячу с лишним человек, это говорит еще и о том, что у нас неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги. Все отработали синхронно, правильно и быстро. Это прямое доказательство того, что все было сделано по нормам", - объяснила она. Минпромторг считает странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, поскольку он не прошел все необходимые процедуры приемки, в связи с этим ожидаются дополнительные разбирательства, заявил в конце января статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Ранее РИА Новости в компании сообщали, что Wildberries получал ЗОС склада в Шушарах – это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности, отмечали в маркетплейсе. Согласно Градостроительному кодексу РФ, заключение органа государственного строительного надзора о соответствии (ЗОС) является одним из документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 13 января поручил возбудить по факту пожара уголовное дело.

https://ria.ru/20240205/wildberries-1925385137.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, татьяна бакальчук, санкт-петербург, wildberries, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), александр бастрыкин, виктор евтухов