Бакальчук заявила, что сгоревший склад соответствовал нормам безопасности
Бакальчук: сгоревший склад Wildberries соответствовал всем нормам безопасности
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сгоревший склад Wildberries в Шушарах соответствовал всем нормам пожарной безопасности, оперативная эвакуация всех сотрудников служит тому подтверждением, рассказала в интервью РИА Новости основательница компании Татьяна Бакальчук.
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"Склад точно соответствовал требованиям пожарной безопасности. И, собственно, то, что мы вовремя и организованно вывели тысячу с лишним человек, это говорит еще и о том, что у нас неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги. Все отработали синхронно, правильно и быстро. Это прямое доказательство того, что все было сделано по нормам", - объяснила она.
Минпромторг считает странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, поскольку он не прошел все необходимые процедуры приемки, в связи с этим ожидаются дополнительные разбирательства, заявил в конце января статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Ранее РИА Новости в компании сообщали, что Wildberries получал ЗОС склада в Шушарах – это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности, отмечали в маркетплейсе.
Согласно Градостроительному кодексу РФ, заключение органа государственного строительного надзора о соответствии (ЗОС) является одним из документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 13 января поручил возбудить по факту пожара уголовное дело.