https://ria.ru/20240205/vydvorenie-1925550231.html
Житель Ленобласти избежал выдворения из России из-за отсутствия гражданства
Житель Ленобласти избежал выдворения из России из-за отсутствия гражданства - РИА Новости, 05.02.2024
Житель Ленобласти избежал выдворения из России из-за отсутствия гражданства
Житель Ленобласти избежал выдворения из РФ из-за отсутствия у него гражданства, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, отметив, что суду пришлось... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T19:32
2024-02-05T19:32
2024-02-05T19:32
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Житель Ленобласти избежал выдворения из РФ из-за отсутствия у него гражданства, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, отметив, что суду пришлось разъяснять, что нельзя депортировать человека в никуда". "Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел административное дело по иску ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о помещении Андрея Павленко в Центр временного содержания иностранных граждан до исполнения решения о депортации, но не более чем на 30 суток. Суд ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказал", - сообщает пресс-служба. По информации регионального главка МВД, пребывание Павленко в Российской Федерации признано нежелательным, а также вынесены решения о неразрешении въезда в страну сроком на 3 года и о депортации за пределы РФ, в связи с чем он, по мнению истца, подлежит помещению в специальное учреждение до завершения процедуры депортации. В процессе рассмотрения суд установил, что Павленко является лицом без гражданства. "Доказательств, свидетельствующих о принадлежности административного ответчика к гражданству иностранного государства, что свидетельствовало бы об исполнимости решения о депортации, также нет", - приводят аргументы пресс-служба судов. В объединенной пресс-службе судов РИА Новости пояснили, что у Павленко есть временная регистрация на территории Ленобласти, где сейчас он и находится, а из-за отсутствия какого-либо гражданства депортация его на данный момент невозможна, как и помещение в центр временного размещения граждан.
https://ria.ru/20240119/vydvorenie-1922386252.html
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россия, санкт-петербург, ленинградская область
Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
Житель Ленобласти избежал выдворения из России из-за отсутствия гражданства
Житель Ленобласти избежал выдворения из РФ из-за отсутствия у него гражданства
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Житель Ленобласти избежал выдворения из РФ из-за отсутствия у него гражданства, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, отметив, что суду пришлось разъяснять, что нельзя депортировать человека в никуда".
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"Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел административное дело по иску ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о помещении Андрея Павленко в Центр временного содержания иностранных граждан до исполнения решения о депортации, но не более чем на 30 суток. Суд ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказал", - сообщает пресс-служба.
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По информации регионального главка МВД, пребывание Павленко в Российской Федерации признано нежелательным, а также вынесены решения о неразрешении въезда в страну сроком на 3 года и о депортации за пределы РФ, в связи с чем он, по мнению истца, подлежит помещению в специальное учреждение до завершения процедуры депортации.
В процессе рассмотрения суд установил, что Павленко является лицом без гражданства. "Доказательств, свидетельствующих о принадлежности административного ответчика к гражданству иностранного государства, что свидетельствовало бы об исполнимости решения о депортации, также нет", - приводят аргументы пресс-служба судов.
В объединенной пресс-службе судов РИА Новости пояснили, что у Павленко есть временная регистрация на территории Ленобласти, где сейчас он и находится, а из-за отсутствия какого-либо гражданства депортация его на данный момент невозможна, как и помещение в центр временного размещения граждан.
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