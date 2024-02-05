https://ria.ru/20240205/vydvorenie-1925550231.html

Житель Ленобласти избежал выдворения из России из-за отсутствия гражданства

Житель Ленобласти избежал выдворения из России из-за отсутствия гражданства - РИА Новости, 05.02.2024

Житель Ленобласти избежал выдворения из России из-за отсутствия гражданства

Житель Ленобласти избежал выдворения из РФ из-за отсутствия у него гражданства, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, отметив, что суду пришлось... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T19:32

2024-02-05T19:32

2024-02-05T19:32

россия

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Житель Ленобласти избежал выдворения из РФ из-за отсутствия у него гражданства, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, отметив, что суду пришлось разъяснять, что нельзя депортировать человека в никуда". "Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел административное дело по иску ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о помещении Андрея Павленко в Центр временного содержания иностранных граждан до исполнения решения о депортации, но не более чем на 30 суток. Суд ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отказал", - сообщает пресс-служба. По информации регионального главка МВД, пребывание Павленко в Российской Федерации признано нежелательным, а также вынесены решения о неразрешении въезда в страну сроком на 3 года и о депортации за пределы РФ, в связи с чем он, по мнению истца, подлежит помещению в специальное учреждение до завершения процедуры депортации. В процессе рассмотрения суд установил, что Павленко является лицом без гражданства. "Доказательств, свидетельствующих о принадлежности административного ответчика к гражданству иностранного государства, что свидетельствовало бы об исполнимости решения о депортации, также нет", - приводят аргументы пресс-служба судов. В объединенной пресс-службе судов РИА Новости пояснили, что у Павленко есть временная регистрация на территории Ленобласти, где сейчас он и находится, а из-за отсутствия какого-либо гражданства депортация его на данный момент невозможна, как и помещение в центр временного размещения граждан.

https://ria.ru/20240119/vydvorenie-1922386252.html

https://ria.ru/20240201/migranty-1924835146.html

россия

санкт-петербург

ленинградская область

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россия, санкт-петербург, ленинградская область