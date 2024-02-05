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Находящиеся в отдаленных местах военные досрочно проголосуют на выборах - РИА Новости, 05.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:01 05.02.2024 (обновлено: 13:06 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/vybory-1925467821.html
Находящиеся в отдаленных местах военные досрочно проголосуют на выборах
Находящиеся в отдаленных местах военные досрочно проголосуют на выборах - РИА Новости, 05.02.2024
Находящиеся в отдаленных местах военные досрочно проголосуют на выборах
Военнослужащие, находящиеся в труднодоступных или отдаленных местностях, а также в местах, значительно удаленных от помещения для голосования, смогут... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:01
2024-02-05T13:06
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Военнослужащие, находящиеся в труднодоступных или отдаленных местностях, а также в местах, значительно удаленных от помещения для голосования, смогут проголосовать на выборах президента РФ досрочно в период с 25 февраля по 14 марта 2024 года, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. "Для военнослужащих, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях, а также в местах, значительно удаленных от помещения для голосования, в период с 25 февраля по 14 марта 2024 года законом предусмотрено проведение досрочного голосования. В основные дни голосования — с 15 по 17 марта — военнослужащим также будет предоставлена возможность проголосовать на избирательных участках", - сообщил Булаев в интервью Донецкому агентству новостей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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россия, николай булаев, цик рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Николай Булаев, ЦИК РФ
Находящиеся в отдаленных местах военные досрочно проголосуют на выборах

Булаев: военные в отдаленных местах смогут проголосовать на выборах досрочно

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПлакат о президентских выборах
Плакат о президентских выборах - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Военнослужащие, находящиеся в труднодоступных или отдаленных местностях, а также в местах, значительно удаленных от помещения для голосования, смогут проголосовать на выборах президента РФ досрочно в период с 25 февраля по 14 марта 2024 года, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.
"Для военнослужащих, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях, а также в местах, значительно удаленных от помещения для голосования, в период с 25 февраля по 14 марта 2024 года законом предусмотрено проведение досрочного голосования. В основные дни голосования — с 15 по 17 марта — военнослужащим также будет предоставлена возможность проголосовать на избирательных участках", - сообщил Булаев в интервью Донецкому агентству новостей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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Выборы президента России — 2024РоссияНиколай БулаевЦИК РФ
 
 
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