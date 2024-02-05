https://ria.ru/20240205/vybory-1925467821.html

Находящиеся в отдаленных местах военные досрочно проголосуют на выборах

Находящиеся в отдаленных местах военные досрочно проголосуют на выборах - РИА Новости, 05.02.2024

Находящиеся в отдаленных местах военные досрочно проголосуют на выборах

Военнослужащие, находящиеся в труднодоступных или отдаленных местностях, а также в местах, значительно удаленных от помещения для голосования, смогут... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:01

2024-02-05T13:01

2024-02-05T13:06

выборы президента россии — 2024

россия

николай булаев

цик рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924734191_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_2e8a833de4ccc56bfbf2f64b590e4192.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Военнослужащие, находящиеся в труднодоступных или отдаленных местностях, а также в местах, значительно удаленных от помещения для голосования, смогут проголосовать на выборах президента РФ досрочно в период с 25 февраля по 14 марта 2024 года, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. "Для военнослужащих, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях, а также в местах, значительно удаленных от помещения для голосования, в период с 25 февраля по 14 марта 2024 года законом предусмотрено проведение досрочного голосования. В основные дни голосования — с 15 по 17 марта — военнослужащим также будет предоставлена возможность проголосовать на избирательных участках", - сообщил Булаев в интервью Донецкому агентству новостей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, николай булаев, цик рф