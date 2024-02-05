Находящиеся в отдаленных местах военные досрочно проголосуют на выборах
Булаев: военные в отдаленных местах смогут проголосовать на выборах досрочно
Плакат о президентских выборах. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Военнослужащие, находящиеся в труднодоступных или отдаленных местностях, а также в местах, значительно удаленных от помещения для голосования, смогут проголосовать на выборах президента РФ досрочно в период с 25 февраля по 14 марта 2024 года, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.
"Для военнослужащих, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях, а также в местах, значительно удаленных от помещения для голосования, в период с 25 февраля по 14 марта 2024 года законом предусмотрено проведение досрочного голосования. В основные дни голосования — с 15 по 17 марта — военнослужащим также будет предоставлена возможность проголосовать на избирательных участках", - сообщил Булаев в интервью Донецкому агентству новостей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.