https://ria.ru/20240205/voz-1925397860.html

Мурашко рассказал, почему выходить из ВОЗ нецелесообразно

Мурашко рассказал, почему выходить из ВОЗ нецелесообразно - РИА Новости, 05.02.2024

Мурашко рассказал, почему выходить из ВОЗ нецелесообразно

Выходить из Всемирной организации здравоохранения нелогично и нецелесообразно, нужно доносить свою позицию и обмениваться информацией, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T07:19

2024-02-05T07:19

2024-02-05T11:17

россия

михаил мурашко

в мире

воз

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Выходить из Всемирной организации здравоохранения нелогично и нецелесообразно, нужно доносить свою позицию и обмениваться информацией, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Участвовать нужно, нужно доносить свою позицию и быть в кооперации с теми странами, которые соответственно поддерживают наше направление. Обмен данными, информацией должен быть", - сказал Мурашко. Он пояснил, что такой вызов как пандемия показал необходимость сотрудничества. Важно также отстаивать собственное мнение, подчеркнул министр. "Поэтому просто взять и хлопнуть дверью нелогично и нецелесообразно", - отметил Мурашко. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20240205/voz-1925387320.html

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россия, михаил мурашко, в мире, воз