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Мурашко рассказал, почему выходить из ВОЗ нецелесообразно
Мурашко рассказал, почему выходить из ВОЗ нецелесообразно - РИА Новости, 05.02.2024
Мурашко рассказал, почему выходить из ВОЗ нецелесообразно
Выходить из Всемирной организации здравоохранения нелогично и нецелесообразно, нужно доносить свою позицию и обмениваться информацией, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:19
2024-02-05T07:19
2024-02-05T11:17
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Выходить из Всемирной организации здравоохранения нелогично и нецелесообразно, нужно доносить свою позицию и обмениваться информацией, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Участвовать нужно, нужно доносить свою позицию и быть в кооперации с теми странами, которые соответственно поддерживают наше направление. Обмен данными, информацией должен быть", - сказал Мурашко. Он пояснил, что такой вызов как пандемия показал необходимость сотрудничества. Важно также отстаивать собственное мнение, подчеркнул министр. "Поэтому просто взять и хлопнуть дверью нелогично и нецелесообразно", - отметил Мурашко. Читайте полный текст интервью >>>
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россия, михаил мурашко, в мире, воз
Россия, Михаил Мурашко, В мире, ВОЗ
Мурашко рассказал, почему выходить из ВОЗ нецелесообразно
Мурашко: выходить из ВОЗ нецелесообразно, нужно отстаивать свою позицию
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Выходить из Всемирной организации здравоохранения нелогично и нецелесообразно, нужно доносить свою позицию и обмениваться информацией, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Участвовать нужно, нужно доносить свою позицию и быть в кооперации с теми странами, которые соответственно поддерживают наше направление. Обмен данными, информацией должен быть", - сказал Мурашко.
Он пояснил, что такой вызов как пандемия показал необходимость сотрудничества. Важно также отстаивать собственное мнение, подчеркнул министр.
"Поэтому просто взять и хлопнуть дверью нелогично и нецелесообразно", - отметил Мурашко.
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