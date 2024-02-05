Мурашко заявил о взаимопонимании со многими странами в вопросе смены пола
Мурашко: многие страны согласны с позицией России по вопросу смены пола
© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия в вопросе смены пола придерживается классических ценностей и многие страны согласны с ее позицией, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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"Хочу сказать, что законодательство Российской Федерации в этом вопросе отвечает классическим ценностям, которые существуют в нашей стране. ВОЗ рассматривает разные мнения. Хочу сказать, что Российская Федерация не одинока в своей позиции", — отметил Мурашко.
Он добавил, что многие государства консолидируются с позицией Москвы и рассматривают классическое трактование двух полов. Министр выразил надежду, что те голоса, которые звучат сегодня от нее и других стран, будут услышаны.
Запрет на смену пола в России стал действовать с 24 июля 2023 года. Теперь эта процедура возможна лишь по показаниям врачей. В частности, запрещаются медицинские вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на изменение пола. К ним не относятся процедуры по лечению "врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей", которые назначает врачебная комиссия.