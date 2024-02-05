https://ria.ru/20240205/voz-1925387320.html

Мурашко заявил о взаимопонимании со многими странами в вопросе смены пола

Мурашко заявил о взаимопонимании со многими странами в вопросе смены пола - РИА Новости, 05.02.2024

Мурашко заявил о взаимопонимании со многими странами в вопросе смены пола

Россия в вопросе смены пола придерживается классических ценностей и многие страны согласны с ее позицией, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T03:22

2024-02-05T03:22

2024-02-05T04:33

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россия в вопросе смены пола придерживается классических ценностей и многие страны согласны с ее позицией, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Хочу сказать, что законодательство Российской Федерации в этом вопросе отвечает классическим ценностям, которые существуют в нашей стране. ВОЗ рассматривает разные мнения. Хочу сказать, что Российская Федерация не одинока в своей позиции", — отметил Мурашко.Он добавил, что многие государства консолидируются с позицией Москвы и рассматривают классическое трактование двух полов. Министр выразил надежду, что те голоса, которые звучат сегодня от нее и других стран, будут услышаны.Запрет на смену пола в России стал действовать с 24 июля 2023 года. Теперь эта процедура возможна лишь по показаниям врачей. В частности, запрещаются медицинские вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на изменение пола. К ним не относятся процедуры по лечению "врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей", которые назначает врачебная комиссия.

https://ria.ru/20240203/rak-1925234659.html

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россия, михаил мурашко, воз, в мире