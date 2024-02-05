https://ria.ru/20240205/voyna-1925389404.html

"Мировая война". В Китае разозлились из-за плана НАТО против России

"Мировая война". В Китае разозлились из-за плана НАТО против России - РИА Новости, 05.02.2024

"Мировая война". В Китае разозлились из-за плана НАТО против России

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о России и Китае говорит о желании альянса развязать мировую войну, пишет Global Times. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T04:08

2024-02-05T04:08

2024-02-05T04:08

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нато

йенс столтенберг

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о России и Китае говорит о желании альянса развязать мировую войну, пишет Global Times.Ранее на выступлении в США Столтенберг назвал КНР "наиболее серьезной угрозой в долгосрочной перспективе", а ее северного соседа — "наиболее насущной из них"."Это явная подготовка общественного мнения к перерастанию конфликта на Украине в мировую войну", — говорится в статье.В материале отмечается, что Столтенберг больше не ограничивает украинский кризис рамками Европы, а рассматривает его как глобальный геополитический конфликт."Как только НАТО начнет экспансию в Азию, это может не только усугубить глобальную геополитическую напряженность, но и привести к эскалации гонки вооружений и региональных конфликтов. Опасность войны неизбежно возрастет по мере продвижения и расширения альянса", — подчеркнули в публикации.Москва не раз отмечала, что именно ориентация Киева на вступление в Североатлантический альянс стала одной из причин начала специальной военной операции. Кроме того, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инструкторы и военные стран блока уже участвуют в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20240202/nato-1925080550.html

https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924423843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, китай, украина, нато, йенс столтенберг, сша