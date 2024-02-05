"Мировая война". В Китае разозлились из-за плана НАТО против России
GT: НАТО хочет втянуть Россию и Китай в мировую войну через конфликт на Украине
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о России и Китае говорит о желании альянса развязать мировую войну, пишет Global Times.
Ранее на выступлении в США Столтенберг назвал КНР "наиболее серьезной угрозой в долгосрочной перспективе", а ее северного соседа — "наиболее насущной из них".
"Это явная подготовка общественного мнения к перерастанию конфликта на Украине в мировую войну", — говорится в статье.
В материале отмечается, что Столтенберг больше не ограничивает украинский кризис рамками Европы, а рассматривает его как глобальный геополитический конфликт.
"Как только НАТО начнет экспансию в Азию, это может не только усугубить глобальную геополитическую напряженность, но и привести к эскалации гонки вооружений и региональных конфликтов. Опасность войны неизбежно возрастет по мере продвижения и расширения альянса", — подчеркнули в публикации.
Москва не раз отмечала, что именно ориентация Киева на вступление в Североатлантический альянс стала одной из причин начала специальной военной операции. Кроме того, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инструкторы и военные стран блока уже участвуют в конфликте на Украине.