https://ria.ru/20240205/vooruzhenie-1925401239.html

Российское оружие превосходит западное, заявили в Рособоронэкспорте

Российское оружие превосходит западное, заявили в Рособоронэкспорте - РИА Новости, 05.02.2024

Российское оружие превосходит западное, заявили в Рособоронэкспорте

Весь мир видит, что российское оружие превосходит западное на поле боя, его выбор становится очевидным, заявил журналистам в понедельник в ходе международной... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T08:08

2024-02-05T08:08

2024-02-05T08:08

технологии

россия

саудовская аравия

александр михеев

рособоронэкспорт

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ЭР-РИЯД, 5 фев - РИА Новости. Весь мир видит, что российское оружие превосходит западное на поле боя, его выбор становится очевидным, заявил журналистам в понедельник в ходе международной выставки вооружений World Defense Show гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Так он прокомментировал сообщения ряда западных СМИ, согласно которым Россия якобы потеряла свои позиции на мировом рынке вооружений из-за боязни ее партнеров вторичных санкций со стороны недружественных РФ стран. "Большинство наших партнеров оценивают односторонние санкции отдельных стран против России, национального оборонно-промышленного комплекса и Рособоронэкспорта в частности, как нелегитимные инструменты конкурентной борьбы, средства поддержки Западом собственных производителей. Однако весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным", - сказал Михеев. По его словам, в 2023 году Рособоронэкспорт участвовал более чем в 30 встречах и переговорах на высшем государственном уровне в России и за рубежом, принял около 250 делегаций иностранных заказчиков и обучил более 500 иностранных специалистов эксплуатации и применению современной российской военной техники, в том числе с учетом боевого опыта. Второй международный оружейный салон World Defense Show проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

https://ria.ru/20240205/istrebitel-1925382305.html

https://ria.ru/20240115/drel-1921392134.html

россия

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, саудовская аравия, александр михеев, рособоронэкспорт