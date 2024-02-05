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Российское оружие превосходит западное, заявили в Рособоронэкспорте - РИА Новости, 05.02.2024
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08:08 05.02.2024
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Российское оружие превосходит западное, заявили в Рособоронэкспорте
Российское оружие превосходит западное, заявили в Рособоронэкспорте - РИА Новости, 05.02.2024
Российское оружие превосходит западное, заявили в Рособоронэкспорте
Весь мир видит, что российское оружие превосходит западное на поле боя, его выбор становится очевидным, заявил журналистам в понедельник в ходе международной... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:08
2024-02-05T08:08
технологии
россия
саудовская аравия
александр михеев
рособоронэкспорт
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ЭР-РИЯД, 5 фев - РИА Новости. Весь мир видит, что российское оружие превосходит западное на поле боя, его выбор становится очевидным, заявил журналистам в понедельник в ходе международной выставки вооружений World Defense Show гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Так он прокомментировал сообщения ряда западных СМИ, согласно которым Россия якобы потеряла свои позиции на мировом рынке вооружений из-за боязни ее партнеров вторичных санкций со стороны недружественных РФ стран. "Большинство наших партнеров оценивают односторонние санкции отдельных стран против России, национального оборонно-промышленного комплекса и Рособоронэкспорта в частности, как нелегитимные инструменты конкурентной борьбы, средства поддержки Западом собственных производителей. Однако весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным", - сказал Михеев. По его словам, в 2023 году Рособоронэкспорт участвовал более чем в 30 встречах и переговорах на высшем государственном уровне в России и за рубежом, принял около 250 делегаций иностранных заказчиков и обучил более 500 иностранных специалистов эксплуатации и применению современной российской военной техники, в том числе с учетом боевого опыта. Второй международный оружейный салон World Defense Show проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
https://ria.ru/20240205/istrebitel-1925382305.html
https://ria.ru/20240115/drel-1921392134.html
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технологии, россия, саудовская аравия, александр михеев, рособоронэкспорт
Технологии, Россия, Саудовская Аравия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт
Российское оружие превосходит западное, заявили в Рособоронэкспорте

Рособоронэкспорт: весь мир видит, что российское оружие превосходит западное

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкМеждународная оборонная выставка
Международная оборонная выставка - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Александр Мельников
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Международная оборонная выставка. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 5 фев - РИА Новости. Весь мир видит, что российское оружие превосходит западное на поле боя, его выбор становится очевидным, заявил журналистам в понедельник в ходе международной выставки вооружений World Defense Show гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Так он прокомментировал сообщения ряда западных СМИ, согласно которым Россия якобы потеряла свои позиции на мировом рынке вооружений из-за боязни ее партнеров вторичных санкций со стороны недружественных РФ стран.
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"Большинство наших партнеров оценивают односторонние санкции отдельных стран против России, национального оборонно-промышленного комплекса и Рособоронэкспорта в частности, как нелегитимные инструменты конкурентной борьбы, средства поддержки Западом собственных производителей. Однако весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным", - сказал Михеев.
По его словам, в 2023 году Рособоронэкспорт участвовал более чем в 30 встречах и переговорах на высшем государственном уровне в России и за рубежом, принял около 250 делегаций иностранных заказчиков и обучил более 500 иностранных специалистов эксплуатации и применению современной российской военной техники, в том числе с учетом боевого опыта.
Второй международный оружейный салон World Defense Show проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
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