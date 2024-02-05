https://ria.ru/20240205/ukraina-1925465925.html

Российский сенатор заявила, что ВСУ истратили все ресурсы

Российский сенатор заявила, что ВСУ истратили все ресурсы - РИА Новости, 05.02.2024

Российский сенатор заявила, что ВСУ истратили все ресурсы

Украина истратила все свои финансовые и мобилизационные ресурсы для ведения боевых действий, поэтому Владимир Зеленский будет пытаться всеми силами заморозить... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:56

2024-02-05T12:56

2024-02-05T12:56

специальная военная операция на украине

украина

россия

ольга ковитиди

вооруженные силы украины

безопасность

совет федерации рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Украина истратила все свои финансовые и мобилизационные ресурсы для ведения боевых действий, поэтому Владимир Зеленский будет пытаться всеми силами заморозить фронт, перейдя в "жесткий режим обороны", такой передышки Киеву давать нельзя, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "По замыслу Зеленского фронт должен застыть, а на первый план должны выйти дальнобойные средства поражения. Задача противника, чтобы США и ЕС за пару лет нарастили выпуск дальнобойной артиллерии, дронов и ракет для уничтожения наших оборонительных сооружений, ближнего и среднего тыла. Мы видим, что у Киева нет необходимого ресурса: ни финансового, ни мобилизационного", - сказала Ковитиди. Сенатор отметила, что за Украину воевать уже "никто не хочет", потому что украинская мобилизация превратилась "в могилизацию" ее народа. "Очевидно, что киевский режим сейчас любой ценой захочет отдышаться. А значит, никакой передышки давать Украине категорически нельзя", - добавила парламентарий. По словам Ковитиди, план ВСУ "залечь и затаиться" такой же провальный, как и "хвалёный контрнаступ". "По мнению украинских "стратегов", единственным способом выжить для украинской армии является максимально зарыться в землю самим, пока это не устроит им Россия. ВС Украины переходят в жесткий режим обороны. Подтверждением новой оборонной стратегии Киева является команда Зеленского срочно начать строительство "военных инженерно-технических фортификационных сооружений для нужд обороны". Зеленский не собирается выигрывать войну, он тянет время, чтобы, используя военное положение, продлить себе полномочия президента Украины, чтобы банально распродать Украину", - заявила российский политик. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240205/prikaz-1925439728.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, ольга ковитиди, вооруженные силы украины, безопасность, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр