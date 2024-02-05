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США заявили, что не могут проверить данные об ударах ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 05.02.2024 (обновлено: 23:50 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/udary-1925574831.html
США заявили, что не могут проверить данные об ударах ВСУ по Лисичанску
США заявили, что не могут проверить данные об ударах ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 05.02.2024
США заявили, что не могут проверить данные об ударах ВСУ по Лисичанску
США осведомлены о сообщениях относительно ударов вооруженных сил Украины по Лисичанску, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, однако РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T23:49
2024-02-05T23:50
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
сша
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
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ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. США осведомлены о сообщениях относительно ударов вооруженных сил Украины по Лисичанску, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, однако не в состоянии их проверить, заявил в понедельник заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Я видел эти сообщения… Однако у нас нет возможности независимо проверить данную информацию", - сказал Патель в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, какова реакция Вашингтона на данное событие. Дипломат добавил, что правительство США не питает доверия к звучащим из Москвы утверждениям и считает их недостоверными. Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены. Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925542300.html
лисичанск
сша
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в мире, лисичанск, сша, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, США, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
США заявили, что не могут проверить данные об ударах ВСУ по Лисичанску

Госдеп: США в курсе данных об ударах ВСУ по Лисичанску, но не могут их проверить

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. США осведомлены о сообщениях относительно ударов вооруженных сил Украины по Лисичанску, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, однако не в состоянии их проверить, заявил в понедельник заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
«
"Я видел эти сообщения… Однако у нас нет возможности независимо проверить данную информацию", - сказал Патель в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, какова реакция Вашингтона на данное событие. Дипломат добавил, что правительство США не питает доверия к звучащим из Москвы утверждениям и считает их недостоверными.
Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены.
Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Лукашевич назвал обстрел пекарни в Лисичанске свидетельством агонии Киева
Вчера, 18:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскСШАЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по пекарне в Лисичанске
 
 
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