https://ria.ru/20240205/udary-1925574831.html

США заявили, что не могут проверить данные об ударах ВСУ по Лисичанску

США заявили, что не могут проверить данные об ударах ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 05.02.2024

США заявили, что не могут проверить данные об ударах ВСУ по Лисичанску

США осведомлены о сообщениях относительно ударов вооруженных сил Украины по Лисичанску, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, однако РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T23:49

2024-02-05T23:49

2024-02-05T23:50

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

сша

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

удар всу по пекарне в лисичанске

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ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. США осведомлены о сообщениях относительно ударов вооруженных сил Украины по Лисичанску, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, однако не в состоянии их проверить, заявил в понедельник заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Я видел эти сообщения… Однако у нас нет возможности независимо проверить данную информацию", - сказал Патель в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, какова реакция Вашингтона на данное событие. Дипломат добавил, что правительство США не питает доверия к звучащим из Москвы утверждениям и считает их недостоверными. Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены. Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.

https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925542300.html

лисичанск

сша

луганская народная республика

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в мире, лисичанск, сша, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске