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США заявили, что не могут проверить данные об ударах ВСУ по Лисичанску
США заявили, что не могут проверить данные об ударах ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 05.02.2024
США заявили, что не могут проверить данные об ударах ВСУ по Лисичанску
США осведомлены о сообщениях относительно ударов вооруженных сил Украины по Лисичанску, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, однако РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T23:49
2024-02-05T23:49
2024-02-05T23:50
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
сша
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
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ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. США осведомлены о сообщениях относительно ударов вооруженных сил Украины по Лисичанску, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, однако не в состоянии их проверить, заявил в понедельник заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Я видел эти сообщения… Однако у нас нет возможности независимо проверить данную информацию", - сказал Патель в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, какова реакция Вашингтона на данное событие. Дипломат добавил, что правительство США не питает доверия к звучащим из Москвы утверждениям и считает их недостоверными. Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее заявил, что ВСУ в минувшую субботу в результате обстрела разрушили пекарню в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок, 10 ранены. Лисичанск – город в ЛНР, находящийся близ линии фронта. Украинские войска, оставляя Лисичанск, взорвали и разрушили часть важных административных зданий, также в результате боев были повреждены важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925542300.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, США, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
США заявили, что не могут проверить данные об ударах ВСУ по Лисичанску
Госдеп: США в курсе данных об ударах ВСУ по Лисичанску, но не могут их проверить