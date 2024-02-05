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Удары США по Ираку и Сирии обошлись без жертв со стороны КСИР, пишут СМИ
Удары США по Ираку и Сирии обошлись без жертв со стороны КСИР, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024
Удары США по Ираку и Сирии обошлись без жертв со стороны КСИР, пишут СМИ
США по-прежнему продолжают оценивать последствия ударов по Ираку и Сирии в ответ на атаку на американскую базу в Иордании, но пока нет признаков того, что в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T01:44
2024-02-05T01:44
2024-02-05T01:44
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. США по-прежнему продолжают оценивать последствия ударов по Ираку и Сирии в ответ на атаку на американскую базу в Иордании, но пока нет признаков того, что в ходе нее были убиты члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Со ссылкой на неназванных чиновников Пентагона CNN пишет, что, согласно предварительной оценке американского оборонного ведомства, 84 цели (всего были нанесены удары по 85) были "уничтожены или функционально повреждены". "Нет никаких признаков того, что в ходе операций были убиты члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР)", - сообщает телеканал со ссылкой на чиновника, отмечая, что оценка последствий удара продолжается. США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании ранее поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ним группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.
https://ria.ru/20240204/irak-1925377481.html
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в мире, сша, ирак, сирия, министерство обороны сша, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Ирак, Сирия, Министерство обороны США, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Удары США по Ираку и Сирии обошлись без жертв со стороны КСИР, пишут СМИ
CNN: удары США по Ираку и Сирии, вероятно, обошлись без жертв со стороны КСИР