https://ria.ru/20240205/trevoga-1925500880.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.02.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:20
2024-02-05T15:20
2024-02-05T15:20
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Харьковской области - в 14.56 мск. В 14.58 тревогу объявили в Днепропетровской области, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В остальных упомянутых регионах тревога прозвучала в 15.02. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще трех украинских областях объявили воздушную тревогу