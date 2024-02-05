https://ria.ru/20240205/tigr-1925421056.html

Тигр с больными лапами из Приморья переедет в хоспис

Тигр с больными лапами из Приморья переедет в хоспис - РИА Новости, 05.02.2024

Тигр с больными лапами из Приморья переедет в хоспис

Краснокнижного амурского тигра, который нападал на собак в селе в Приморье из-за проблем с лапами в результате огнестрельного ранения, в хоспис отправят через... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:20

2024-02-05T10:20

2024-02-05T10:21

россия

сергей арамилев

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

ленинградская область

хабаровский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Краснокнижного амурского тигра, который нападал на собак в селе в Приморье из-за проблем с лапами в результате огнестрельного ранения, в хоспис отправят через месяц, пока он на карантине, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Молодого тигра поймали в середине декабря 2023 года в районе села Дмитриевка. Его не удавалось отогнать от населенного пункта, где он нападал на собак. Арамилев сообщал РИА Новости, что у зверя ограничена подвижность суставов передних лап, есть угроза его жизни. Хищнику было сложно передвигаться даже в вольере. Ветеринары выявили у тигра старое огнестрельное ранение, он нападал на собак в селе из-за проблем с лапами. Арамилев уточнял агентству, что получено разрешение Росприроднадзора на помещение зверя в хоспис "Дом тигра" в Ленинградской области. "Сейчас тигр проходит обязательный карантин, и где-то через месяц его можно будет отправить в хоспис", - сказал собеседник. По его словам, тигр чувствует себя лучше. Теперь он прячется от людей и прячет добычу – это адекватное для дикой кошки поведение. Арамилев отметил, что раньше зверь этого не делал, вероятно, из-за болей. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20240204/tigr-1925289485.html

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ленинградская область

хабаровский край

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россия, сергей арамилев, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), ленинградская область, хабаровский край, происшествия