https://ria.ru/20240205/sochi-1925403977.html
РЖД сообщили о задержке шести дальних поездов после схода селя в Сочи
РЖД сообщили о задержке шести дальних поездов после схода селя в Сочи - РИА Новости, 05.02.2024
РЖД сообщили о задержке шести дальних поездов после схода селя в Сочи
РЖД устраняют последствия схода селя на Черноморском побережье, на одном из участков задержано шесть пассажирских поездов, сообщила компания. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:26
2024-02-05T08:26
2024-02-05T11:34
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. РЖД устраняют последствия схода селя на Черноморском побережье, на одном из участков задержано шесть пассажирских поездов, сообщила компания."Движение поездов на участке приостановлено. В настоящее время до четырех часов задержано шесть пассажирских поездов. Во всех поддерживается комфортный температурный режим. На участке Дагомыс — Якорная Щель организована перевозка автобусами пассажиров, следующих поездами "Ласточка" в аэропорт Сочи и из аэропорта Сочи на север", — говорится в пресс-релизе РЖД.Кроме того, отменены десять пригородных поездов.В компании создали оперативный штаб по координации восстановительных работ. Ситуация осложняется тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, селевые массы продолжают сходить.В воскресенье, в 22:47 мск, из-за длительных обильных осадков на перегоне Дагомыс — Лоо на железнодорожные пути сошел сель, его объемы оцениваются в пять тысяч кубометров.В ликвидации последствий участвует специальная техника, более ста железнодорожников. Идет восстановление контактной сети и расчистка полотна.
https://ria.ru/20240124/opasnost-1923209972.html
https://ria.ru/20231206/sochi-1914123420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туапсе, сочи, ржд, происшествия
Туапсе, Сочи, РЖД, Происшествия
РЖД сообщили о задержке шести дальних поездов после схода селя в Сочи
РЖД сообщили об отмене десяти пригородных электричек после схода селя в Сочи
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
РЖД устраняют последствия схода селя на Черноморском побережье, на одном из участков задержано шесть пассажирских поездов, сообщила компания
.
"Движение поездов на участке приостановлено. В настоящее время до четырех часов задержано шесть пассажирских поездов. Во всех поддерживается комфортный температурный режим. На участке Дагомыс — Якорная Щель организована перевозка автобусами пассажиров, следующих поездами "Ласточка" в аэропорт Сочи
и из аэропорта Сочи на север", — говорится в пресс-релизе РЖД.
В горах Кубани и Адыгеи объявили лавинную опасность
Кроме того, отменены десять пригородных поездов.
В компании создали оперативный штаб по координации восстановительных работ. Ситуация осложняется тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, селевые массы продолжают сходить.
В воскресенье, в 22:47 мск, из-за длительных обильных осадков на перегоне Дагомыс — Лоо на железнодорожные пути сошел сель, его объемы оцениваются в пять тысяч кубометров.
В ликвидации последствий участвует специальная техника, более ста железнодорожников. Идет восстановление контактной сети и расчистка полотна.
В горах Сочи прогнозируют лавинную опасность до седьмого декабря