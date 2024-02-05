https://ria.ru/20240205/sochi-1925403977.html

РЖД сообщили о задержке шести дальних поездов после схода селя в Сочи

РЖД сообщили о задержке шести дальних поездов после схода селя в Сочи - РИА Новости, 05.02.2024

РЖД сообщили о задержке шести дальних поездов после схода селя в Сочи

РЖД устраняют последствия схода селя на Черноморском побережье, на одном из участков задержано шесть пассажирских поездов, сообщила компания. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T08:26

2024-02-05T08:26

2024-02-05T11:34

туапсе

сочи

ржд

происшествия

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. РЖД устраняют последствия схода селя на Черноморском побережье, на одном из участков задержано шесть пассажирских поездов, сообщила компания."Движение поездов на участке приостановлено. В настоящее время до четырех часов задержано шесть пассажирских поездов. Во всех поддерживается комфортный температурный режим. На участке Дагомыс — Якорная Щель организована перевозка автобусами пассажиров, следующих поездами "Ласточка" в аэропорт Сочи и из аэропорта Сочи на север", — говорится в пресс-релизе РЖД.Кроме того, отменены десять пригородных поездов.В компании создали оперативный штаб по координации восстановительных работ. Ситуация осложняется тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, селевые массы продолжают сходить.В воскресенье, в 22:47 мск, из-за длительных обильных осадков на перегоне Дагомыс — Лоо на железнодорожные пути сошел сель, его объемы оцениваются в пять тысяч кубометров.В ликвидации последствий участвует специальная техника, более ста железнодорожников. Идет восстановление контактной сети и расчистка полотна.

https://ria.ru/20240124/opasnost-1923209972.html

https://ria.ru/20231206/sochi-1914123420.html

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сочи

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

туапсе, сочи, ржд, происшествия