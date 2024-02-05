Рейтинг@Mail.ru
Симоньян рассказала британскому журналисту о российских 90-х - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
01:33 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/simonyan-1925383038.html
Симоньян рассказала британскому журналисту о российских 90-х
Симоньян рассказала британскому журналисту о российских 90-х - РИА Новости, 05.02.2024
Симоньян рассказала британскому журналисту о российских 90-х
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала британскому журналисту о 1990-х годах в России в эфире программы... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T01:33
2024-02-05T01:33
общество
россия
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
выборы президента россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896515840_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_b1adde758ac9e6471f09842e3018a8a2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала британскому журналисту о 1990-х годах в России в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Она пояснила, что на встрече кандидата в президенты России Владимира Путина с доверенными лицами частый участник его пресс-конференций Стивен Розенберг обратился с вопросом, почему лучшим выбором для страны стал бы именно такой глава государства.По словам Симоньян, россияне такое друг у друга даже не спрашивают по причине очевидности ответа. Чтобы объяснить это западному журналисту, она рассказала о 90-х годах в России, в частности о пенсионерах, которым не платили пенсию, а если это и происходило, то выплата "не доходила даже до прожиточного минимума" и "не обеспечивала даже минимальные физиологические нужды"."Вы не помните, как пенсионеры с вилами и с кольями у нас в России перекрывали мосты, захватывали железнодорожные переезды? &lt;...&gt; Я маленькая была, подростком, но я это прекрасно помню", — сказала Симоньян.По ее словам, в те годы — "нищеты и безнадеги" — молодежи насаждали чувство презрения к самоидентичности.&quot;Как нас учили презирать самих себя, как мое поколение этому учили, вдалбливали в нас. Это в школах в 90-е, во всей медийке, во всей поп-культуре, чтобы мы презирали свою собственную историю&quot;, — отметила Симоньян.Главред также рассказала, что она как единственная в Краснодарском крае получательница президентской стипендии могла в те годы купить на эти деньги в студенческой университетской столовой."Моя президентская стипендия &lt;...&gt; составляла 12 долларов. Этого хватало примерно на два завтрака и три обеда в студенческой столовой дешевой, &lt;...&gt; где был компот из сухофруктов, макарошки какие-то, &lt;...&gt; несколько упаковок самого дешевого растворимого кофе. Вот тебе и вся президентская стипендия. Сейчас — 30 тысяч рублей. Это не огромные деньги, но достаточные хотя бы для того, чтобы прокормиться. &lt;...&gt; Почти 300 долларов. Тоже может быть и больше, но перемены же разительные", — отметила она. Основной проблемой тех лет журналистка считает сепаратизм."Я помню, как Сочи хотел отделиться от Краснодарского края, а Краснодарский край — от всей остальной России, а в Адыгее &lt;...&gt; находили схроны, &lt;...&gt; очевидно, боевики, террористы, готовились к терактам, готовились к большой войне, которая по мысли тех, кто все это спонсировал, должна была захватить весь Северный Кавказ и вообще весь юг России", — сказала Симоньян. Она также напомнила британскому журналисту, что есть документы и свидетельства, что ЦРУ и другие спецслужбы Запада помогали боевикам. "Вы понимаете, что дома, взрывавшиеся в Москве, — это ваша вина, вы в этом участвовали. Как ваша вина сейчас — в гибели людей в Лисичанске, гибели людей в Белгороде. Беслан, "Норд-Ост" — это ваша прямая вина. Вы это делали зачем, если вы не хотели нам зла? Молчание", — заключила Симоньян.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Решение о регистрации кандидатов Центризбирком должен принять не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240204/simonyan-1925362451.html
https://ria.ru/20240119/demokratiya-1922412701.html
https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925356522.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896515840_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_ea7e837152ec68a158b5a75c49b4370e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)
Общество, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Выборы президента России — 2024
Симоньян рассказала британскому журналисту о российских 90-х

Симоньян рассказала британскому журналисту о 1990-х годах в России

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян. - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала британскому журналисту о 1990-х годах в России в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она пояснила, что на встрече кандидата в президенты России Владимира Путина с доверенными лицами частый участник его пресс-конференций Стивен Розенберг обратился с вопросом, почему лучшим выбором для страны стал бы именно такой глава государства.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Симоньян призвала Америку опомниться и очнуться
Вчера, 20:25
По словам Симоньян, россияне такое друг у друга даже не спрашивают по причине очевидности ответа. Чтобы объяснить это западному журналисту, она рассказала о 90-х годах в России, в частности о пенсионерах, которым не платили пенсию, а если это и происходило, то выплата "не доходила даже до прожиточного минимума" и "не обеспечивала даже минимальные физиологические нужды".
"Вы не помните, как пенсионеры с вилами и с кольями у нас в России перекрывали мосты, захватывали железнодорожные переезды? <...> Я маленькая была, подростком, но я это прекрасно помню", — сказала Симоньян.
По ее словам, в те годы — "нищеты и безнадеги" — молодежи насаждали чувство презрения к самоидентичности.
«

"Как нас учили презирать самих себя, как мое поколение этому учили, вдалбливали в нас. Это в школах в 90-е, во всей медийке, во всей поп-культуре, чтобы мы презирали свою собственную историю", — отметила Симоньян.

Главред также рассказала, что она как единственная в Краснодарском крае получательница президентской стипендии могла в те годы купить на эти деньги в студенческой университетской столовой.
"Моя президентская стипендия <...> составляла 12 долларов. Этого хватало примерно на два завтрака и три обеда в студенческой столовой дешевой, <...> где был компот из сухофруктов, макарошки какие-то, <...> несколько упаковок самого дешевого растворимого кофе. Вот тебе и вся президентская стипендия. Сейчас — 30 тысяч рублей. Это не огромные деньги, но достаточные хотя бы для того, чтобы прокормиться. <...> Почти 300 долларов. Тоже может быть и больше, но перемены же разительные", — отметила она.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Россия не захочет "демократию" как на Украине, заявила Симоньян
19 января, 18:27
Основной проблемой тех лет журналистка считает сепаратизм.
«
"Я помню, как Сочи хотел отделиться от Краснодарского края, а Краснодарский край — от всей остальной России, а в Адыгее <...> находили схроны, <...> очевидно, боевики, террористы, готовились к терактам, готовились к большой войне, которая по мысли тех, кто все это спонсировал, должна была захватить весь Северный Кавказ и вообще весь юг России", — сказала Симоньян.
Она также напомнила британскому журналисту, что есть документы и свидетельства, что ЦРУ и другие спецслужбы Запада помогали боевикам.
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Симоньян назвала американскую HIMARS убийцей мирных жителей Лисичанска
Вчера, 19:29
"Вы понимаете, что дома, взрывавшиеся в Москве, — это ваша вина, вы в этом участвовали. Как ваша вина сейчас — в гибели людей в Лисичанске, гибели людей в Белгороде. Беслан, "Норд-Ост" — это ваша прямая вина. Вы это делали зачем, если вы не хотели нам зла? Молчание", — заключила Симоньян.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Решение о регистрации кандидатов Центризбирком должен принять не позднее 10 февраля.
 
Выборы президента России — 2024ОбществоРоссияМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала