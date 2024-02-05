https://ria.ru/20240205/simonyan-1925383038.html

Симоньян рассказала британскому журналисту о российских 90-х

Симоньян рассказала британскому журналисту о российских 90-х - РИА Новости, 05.02.2024

Симоньян рассказала британскому журналисту о российских 90-х

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала британскому журналисту о 1990-х годах в России в эфире программы... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T01:33

2024-02-05T01:33

2024-02-05T01:33

общество

россия

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

выборы президента россии — 2024

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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала британскому журналисту о 1990-х годах в России в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Она пояснила, что на встрече кандидата в президенты России Владимира Путина с доверенными лицами частый участник его пресс-конференций Стивен Розенберг обратился с вопросом, почему лучшим выбором для страны стал бы именно такой глава государства.По словам Симоньян, россияне такое друг у друга даже не спрашивают по причине очевидности ответа. Чтобы объяснить это западному журналисту, она рассказала о 90-х годах в России, в частности о пенсионерах, которым не платили пенсию, а если это и происходило, то выплата "не доходила даже до прожиточного минимума" и "не обеспечивала даже минимальные физиологические нужды"."Вы не помните, как пенсионеры с вилами и с кольями у нас в России перекрывали мосты, захватывали железнодорожные переезды? <...> Я маленькая была, подростком, но я это прекрасно помню", — сказала Симоньян.По ее словам, в те годы — "нищеты и безнадеги" — молодежи насаждали чувство презрения к самоидентичности."Как нас учили презирать самих себя, как мое поколение этому учили, вдалбливали в нас. Это в школах в 90-е, во всей медийке, во всей поп-культуре, чтобы мы презирали свою собственную историю", — отметила Симоньян.Главред также рассказала, что она как единственная в Краснодарском крае получательница президентской стипендии могла в те годы купить на эти деньги в студенческой университетской столовой."Моя президентская стипендия <...> составляла 12 долларов. Этого хватало примерно на два завтрака и три обеда в студенческой столовой дешевой, <...> где был компот из сухофруктов, макарошки какие-то, <...> несколько упаковок самого дешевого растворимого кофе. Вот тебе и вся президентская стипендия. Сейчас — 30 тысяч рублей. Это не огромные деньги, но достаточные хотя бы для того, чтобы прокормиться. <...> Почти 300 долларов. Тоже может быть и больше, но перемены же разительные", — отметила она. Основной проблемой тех лет журналистка считает сепаратизм."Я помню, как Сочи хотел отделиться от Краснодарского края, а Краснодарский край — от всей остальной России, а в Адыгее <...> находили схроны, <...> очевидно, боевики, террористы, готовились к терактам, готовились к большой войне, которая по мысли тех, кто все это спонсировал, должна была захватить весь Северный Кавказ и вообще весь юг России", — сказала Симоньян. Она также напомнила британскому журналисту, что есть документы и свидетельства, что ЦРУ и другие спецслужбы Запада помогали боевикам. "Вы понимаете, что дома, взрывавшиеся в Москве, — это ваша вина, вы в этом участвовали. Как ваша вина сейчас — в гибели людей в Лисичанске, гибели людей в Белгороде. Беслан, "Норд-Ост" — это ваша прямая вина. Вы это делали зачем, если вы не хотели нам зла? Молчание", — заключила Симоньян.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Решение о регистрации кандидатов Центризбирком должен принять не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240204/simonyan-1925362451.html

https://ria.ru/20240119/demokratiya-1922412701.html

https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925356522.html

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общество, россия, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)